Ordino celebra la festa del Roser amb una alta participació i bon temps

La parròquia d'Ordino celebra la Festa del Roser des d'aquest divendres i fins el proper dilluns amb diverses activitats organitzades per la comissió de festes de la parròquia. Aquest any, l'alta participació dels nens i joves, i el bon temps que ha acompanyat durant la jornada, han estat els protagonistes. La festa va començar amb el repic de campanes de la mitjanit d'aquest dissabte, i durant la nit ja hi va haver ball i discomòbil. Aquest dissabte a la tarda les activitats s'han centrat en els més petits, amb una cursa d'ànecs pel riu de Segudet i altres proves de gimcana.

L'Alda Babi és una de les joves que ha participat en l'organització de la festa, i ha explicat a l'ANA que, des del gener, el jovent de la parròquia ha treballat per preparar la celebració, decidir les orquestres i les activitats a fer. Al voltant d'una vintena de joves han estat els que han col·laborat i han permès que aquest cap de setmana s'ofereixin activitats i concerts adaptats als gustos del poble.

Aquest dissabte a la tarda, els joves han preparat una activitat per als més petits. Més d'una trentena de nens i nenes han participat en la cursa d'ànecs que s'ha celebrat al riu del Segudet. A més, han fet altres proves de gimcana i han pogut gaudir d'una xocolatada a la plaça Major.

Al vespre comença el ball amb l'orquestra Bora Bora, seguida d'una batucada i discomòbil. Per a diumenge, a banda de l'ofici religiós, al migdia hi haurà l'actuació de l'esbart de les Valls del Nord, la plega de roses, una cursa, i al vespre ball amb el grup Cocktail. Finalment, dilluns tindrà lloc la missa del jovent, a la tarda hi haurà parc infantil perquè juguin els més petits, i a la nit hamburguesada popular al Prat del Call, abans del ball de nit amb el grup Tremendos.