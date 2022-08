Ordino vol instal·lar un geriàtric amb centre de dia a la parròquia

OrdinoEl comú d'Ordino està treballant en la redacció d'un plec de bases per construir un centre sociosanitari a la parròquia, concretament a la UA21. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, ha manifestat, durant la sessió de consell de comú que ha tingut lloc aquest dilluns al migdia, que la majoria està elaborant un esborrany de la futura instal·lació i ha avançat, davant les qüestions formulades per la consellera de la minoria, Sandra Tudó, que la voluntat també és construir un aparcament soterrat de dues plantes amb la intenció d'evitar una mancança d'espais on estacionar a la zona.

Tanmateix, el cònsol ha recalcat que el projecte es troba en un estadi bastant embrionari i encara manca saber la capacitat i el pressupost d'una infraestructura que donaria un gran servei a la parròquia, així com facilitar un servei de centre de dia per a tot el país.