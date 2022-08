Pas endavant per a l'aparcament vertical de l'Escalé

Escaldes-EngordanyEl comú d'Escaldes-Engordany ha acordat aquest dilluns, amb els vots a favor de majoria i oposició, treure el concurs per a la concessió administrativa i la construcció de l'aparcament de l'Obac, més conegut com a Escalé. Des de la majoria s'ha defensat que es tracti d'un plec de bases amb uns criteris molt oberts per poder facilitar que les empreses puguin presentar les seves ofertes. Es tracta d'una infraestructura que quan estigui acabada pot arribar a tenir unes 600 places d'estacionament i que podria estar acabada el mes de novembre del 2026.