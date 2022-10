Pedro García Aguado encapçala el nou cicle de conferències de tardor de Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl televisiu exmedallista olímpic de waterpolo espanyol Pedro García Aguado encapçala el nou cicle de conferències de tardor que el comú de Sant Julià de Lòria impulsa entre els mesos d'octubre i novembre. Tal com ha explicat aquest dimecres el cònsol major lauredià, Josep Majoral, la proposta neix amb la voluntat d'assolir l'objectiu de dinamitzar la parròquia al voltant d'activitats relacionades amb l'esport i el benestar. Així, el cicle està format per quatre conferències, totes elles gratuïtes, que tindran lloc als auditoris Claror i Rocafort del Centre cultural.

La conferència d'Aguado s'organitza a proposta del projecte Vida i és finançada totalment per Andbank. Aquesta serà, però, la darrera conferència del cicle, i tindrà lloc el 17 de novembre, a partir de les 19 hores, al Claror. Sota el títol 'Viaje de aprendizaje', el conferenciant explicarà la seva experiència de vida amb l'esport que el va fer tocar el cel i l'infern a la vegada. "Volem deixar palès que l'esport aporta molt, però també té els seus perills", ha destacat la tècnica del departament de Turisme, Anna Majoral.

Pel que fa a la resta d'intervencions, la nova proposta laurediana s'iniciarà el 18 d'octubre amb la ponència 'Expedición al éxito', de l'alpinista vasca Edurne Pasaban, qui posarà en valor com l'esport l'ha ajudat en els moments més complicats de la seva vida. La cita també serà a les 19 hores al Claror. Tot seguit, el 24 d'octubre a les 19 hores, Emili Duró oferirà la conferència 'El viatge de la vida', que tractarà sobre lideratge i donarà a la ciutadania eines motivadores per al dia a dia.

Finalment, l'esquiador de fons Irineu Esteve i la gimnasta Maria Gonzaléz seran els encarregats de presentar la ponència 'Convivència familiar amb l'esport d'elit', una conferència que servirà per explicar la relació dels dos esportistes professionals amb les seves famílies en el seu dia a dia.

Majoral ha posat en relleu que, amb la voluntat de contribuir amb el projecte Vida, a l'entrada de totes les xerrades hi haurà una urna on els interessats podran fer un donatiu per contribuir amb els projectes que actualment té en marxa l'entitat. Tanmateix, ha dit que el cicle de conferències de tardor té vocació de continuar en el temps, ja que "si volem posicionar Sant Julià com a destí esportiu de turisme és evident que s'han d'anar fent diverses activitats al voltant de tot això". En aquest sentit, ha manifestat que també es treballa per apropar turistes relacionats amb el món del ciclisme, un esport que "hem de seguir i fidelitzar".