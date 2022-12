Reobre l'aparcament de la Germandat

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha reobert al públic aquest dijous al matí l'aparcament de la plaça de la Germandat. D'aquesta manera, l'equipament ja torna a funcionar amb normalitat per als usuaris després d'un temps en què només ha estat habilitat per als abonats. El comú lauredià recupera així un equipament que es va veure afectat per l'incendi que fa unes setmanes va tenir lloc al Centre cultural i de congressos lauredià.

A banda d'aquesta reobertura, des del comú també s'han reubicat totes les activitats que se celebraren a l'equipament, com és el cas de l'Escola d'Art o la biblioteca, gràcies a la col·laboració de privats, que han cedit els seus locals a la corporació.