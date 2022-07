Sancionats quatre motoristes amb 3.000 euros per incomplir l'ordinació de Sant Julià

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha incoat aquesta setmana un expedient sancionador contra quatre motoristes que van incomplir l’ordinació reguladora de l’accés rodat al medi natural en circular en motocicleta d’enduro per un lloc on només es permet fer-ho en vehicles tipus moto de trial. Els quatre individus van ser interceptats per agents del Cos de Banders al camí dels Cortals de Manyat i a tots ells se’ls va aixecar els respectius informes d’atestat. Posteriorment, els banders van posar els fets en coneixement del comú donant compliment al conveni de col·laboració signat l’estiu passat amb el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, per tal que els banders facin controls de l'accés rodat al medi natural.

El primer que ha fet la corporació laurediana és enviar la notificació via correu postal i individualitzada als quatre motoristes interceptats, en la qual se’ls explica que els fets comesos poden ser constitutius d’una infracció molt greu amb multa per un import de 3.000 euros.

La raó que esgrimeix la corporació per imposar la sanció màxima que fixa l’article 16 de l’ordinació és la transcendència que ha tingut en el medi ambient i la intencionalitat en la comissió de la infracció, ja que la senyalització de la zona exposa clarament la prohibició de circular amb motocicletes d’enduro. Els afectats tenen deu dies hàbils per presentar recurs.

Igualment, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, vol agrair personalment i en nom de la corporació la tasca que duu a terme el Cos de Banders en defensa de la preservació i cura del medi ambient, dels boscos i del medi natural en general. Els fets arriben en un moment en què un particular va gravar un vídeo el passat cap de setmana en el qual es veu un altre motorista cometent una infracció similar, en aquest cas a la zona de la Peguera.