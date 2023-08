Torna el mercat artesanal d'Ordino: melmelades, formatges i casetes del ratolí

OrdinoEl carrer Major d'Ordino s'ha omplert des de les 11 hores d'aquest dissabte amb motiu de la celebració del mercat d'artesania d'estiu. Una cita que ha tingut lloc al centre neuràlgic de la parròquia i que ha estat protagonitzada, majoritàriament, per la presència de turistes curiosos, però, també per a molts residents que ja s'atrevien a anomenar-se habituals d'aquest tipus de fires. "Estem fent una visita general, però venim especialment per les melmelades i el producte autòcton" comentaven els residents Benjamí Rodrigo i Anna Casares tot esperant davant la parada de 'Productes agrícoles i artesans d'Andorra'. "Venim cada any i anem a tots els mercats que podem" afegia Casares.

Enguany, el mercat d'Ordino, acull durant un dels caps de setmana més concorreguts de l'agost un total de quinze parades que es trobaran obertes fins dilluns 14 d'agost des de les 11 hores del matí fins a les 21 hores de la nit. Un horari que, des de l'any passat, s'ha ampliat més tard al vespre per compensar la baixa freqüència de visitants que el mercat rep al migdia a causa de les altes temperatures.

Com ja és habitual, els productes de quilòmetre zero han tornat a ser els favorits del certamen i, entre ells, no hi han faltat els grans protagonistes: formatgeries, parades d'embotits i obradors de melmelada. Alguns, ja coneguts pels ordinencs. "Tenim clients que ja ens esperen. La gent del poble ens saluda i està alerta per veure si venim o no" celebrava la Magda Serradell de 'Xolís d'Adons', un projecte centrat en l'elaboració d'embotits naturals i sense conservants que va engegar quinze anys enrere. "La nostra filosofia és elaborar un producte que et transporti al gust d'abans" afegia Serradell enmig de secallones, patés de campanya i girelles. Per altra banda, Geroni Majoral, de la formatgeria 'Cal Majuba' de la Seu d'Urgell assenyalava que és la primera vegada que venen a l'estiu. "Nosaltres som productors i això crec que és un punt afegit. Tot i això, sabem que aquesta no és com una fira de Sant Armengol on la gent ja va a comprar formatges directament i fas moltíssima venda" assenyalava el paradista de la formatgeria artesanal.

L'artesania, com la bijuteria, la ceràmica i altres propostes menys habituals, però tant o més originals com els que exposava Carol Pinazo -casetes de ratolins fetes a mà i amb molt d'encant- també hi han tingut cabuda. "Vam començar perquè la nostra filla estava estudiant odontologia. Li vam voler fer una brometa amb la caseta del ratolí i ha sortit això" explicava Pinazo mentre afegia que és andorrana i que, com la majoria de paradistes, se'ls pot trobar fàcilment a Instagram. "És una producció en cadena i treballem en família" apuntava.