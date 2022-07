Torna 'A ritme d'estiu' amb la diada de l'acordió i amb les primeres jornades de bruixeria

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria ha presentat la tercera edició de 'A ritme d'estiu' que enguany inclou més d'una cinquantena d'activitats des d'aquest dilluns 4 de juliol i fins al 7 de setembre. La cònsol menor, Mireia Codina, ha recordat que aquesta proposta va néixer durant la pandèmia amb l'objectiu d'organitzar activitats que van des dels més petits fins a la gent gran amb la col·laboració dels departaments de Cultura, Esports, Turisme i Social del comú. "Intentem donar sortida a diferents activitats musicals, teatrals o esportives", ha expressat la cònsol menor. En la programació d'aquest estiu, també s'hi inclou la segona diada de l'acordió i les primeres jornades de bruixeria.

Codina també ha explicat que el centre d'aquest 'A ritme d'estiu' serà la plaça Sant Roc, la Major, la Germandat i l'Espai Laurèdia Jove. A més, ha avançat que volen reactivar la Cala laurediana, i per aquest motiu, "hem instal·lat uns inflables que estaran oberts entre les 16 i les 20 hores i seran gratuïts", afegint que de moment, la zona d'aigua està tancada tot i que ja hi ha gent que es banya.

Per la seva banda, la cap del departament de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Montse Cobo, ha detallat les diferents activitats que es duran a terme a la parròquia durant aquests mesos d'estiu. Així, el tret de sortida s'ha fet aquest matí a la plaça Sant Roc amb activitats de manteniment físic per a la gent gran. Aquestes activitats es duran a terme tots els dilluns i els divendres. A més, cada dilluns de juliol i agost, el departament de Cultura ha organitzat activitats durant la tarda i el vespre a la plaça Major, que arrencaran aquest dilluns a les 17 hores amb l'espectacle 'Giravolta Titelles'. A continuació, a les 20 hores serà el torn per la música i aquest dilluns actuarà Odara Trio.

Entre les diferents propostes, Cobo ha informat que l'escola d'art farà tallers d'iniciació a la ceràmica i una ruta entorn de l'obra de Sergi Mas, i que la biblioteca organitzarà diversos contacontes. Quant a la vessant més esportiva, tots els dimarts a les 20 hores a la plaça de la Germandat hi haurà una activitat, que s'iniciarà el dimarts 5 de juliol amb una sessió de 'cardio - txa' a càrrec de Venancio Saldaña. Entre les diferents propostes, també hi haurà un dia que es farà zumba, un altre 'cardio - boxing' o de 'Hiit', entre d'altres. Codina ha afegit que durant la setmana de la festa major, algunes activitats es pararan. Tot el calendari i la informació al voltant de les activitats es pot trobar a www.santjulia.ad.