Tret de sortida al Nadal a Andorra la Vella i Escaldes

Andorra la Vella / Escaldes-EngordanyL'encesa dels llums que les parròquies d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany han fet aquest divendres ha estat el tret de sortida a un Nadal que es preveu més normalitzat, ja que no estaran vigents les mesures restrictives per la pandèmia que encara l'any passat eren presents, però que es veu afectat aquest any per la crisi provocada per la guerra a Ucraïna. Cal recordar que la necessitat d'estalvi energètic ha obligat els comuns a reduir l'enllumenat i a aplicar una sèrie de restriccions. Així, els motius de decoració amb llums es limita a les dues parròquies a les zones més comercials i això suposarà que a Andorra la Vella l'estalvi estigui al voltant del 50% i a Escaldes-Engordany del 65%. Malgrat això, les dues cònsols majors, la d'Andorra la Vella, Conxita Marsol i la d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han destacat que aquesta encesa hagi pogut ser aquest any més participativa i que s'hi respirés "il·lusió", tal com ha subratllat Marsol.

La cònsol major de la capital ha fet notar que es veia molta gent en l'encesa i que es notava que estava "contenta i amb ganes" de celebrar el Nadal. També ha manifestat que en general la ciutadania ha "entès" que la il·luminació es limiti a la zona comercial. Així ha destacat que "podem estalviar però també continuar fent el Nadal", ja que ha afegit que Andorra és un país turístic i és "important donar aquest ambient als visitants" i també als residents.

En el mateix sentit s'ha manifestat Gili, que ha manifestat que s'ha concentrat la il·luminació a la zona comercial perquè "l'economia ha de funcionar i cal guardar la màgia del Nadal, també, per als nens". La cònsol major escaldenca ha recordat que ja des del primer any de mandat van començar a reduir el cost que suposava la il·luminació i ha xifrat que aquest any ha costat "un 20% menys".

La cònsol major d'Andorra la Vella ha quantificat econòmicament el que pot suposar la reducció del consum d'electricitat. Així, ha volgut remarcar que l'any passat els va costar 6.000 euros, una quantitat que ha dit que és important, però que és menys del que "la gent es pensa" i creu que aquest any pot estar al voltant dels 3.000 euros o menys. Gili, al seu torn, creu que l'estalvi que volen aconseguir del 65% no es pot aplicar de manera proporcional al que pugui suposar la factura de la llum, ja que ha recordat que s'ha eliminat la il·luminació a les urbanitzacions que també és on l'enllumenat és més vell i, per tant, consumeix més. En aquest sentit, Marsol ha tornat a reiterar que Andorra la Vella ja fa "molts anys" que "va fer els deures" i va apostar pels llums led.

Un cop s'ha dut a terme l'encesa dels llums, han arrencat els dos espectacles itinerants que les dues parròquies havien preparat per amenitzar aquest tret de sortida al Nadal. A Escaldes ha anat a càrrec de la companyia Mademoiselle Paillette que ha arribat fins a la plaça Coprínceps on els alumnes de l'escola de música del comú d'Escaldes-Engordany ha ofert una actuació seguits del grup Old School. Allà mateix s'ha repartit xocolata desfeta i vi calent amb galetes.

A Andorra la Vella l'espectacle 'De peluix' ha recorregut l'avinguda Meritxell i a la plaça del Poble ha tingut lloc la inauguració del Mercat de Nadal i l'encesa del sostre de llums, que ha anat a càrrec dels cònsols i del cap de Govern, Xavier Espot. Hi ha hagut també l'actuació del Cor dels Petits Cantors d'Andorra i la banda de música de l'Institut de Música d'Andorra la Vella i s'ha repartit coca i xocolata a la plaça Príncep Benlloch.