Una vintena d'activitats per Nadal i Reis a Sant Julià

Sant Julià de LòriaSant Julià de Lòria ha programat una vintena d'activitats distribuïdes en diferents espais de la parròquia per celebrar les festes de Nadal i Reis. Segons ha reconegut aquest dimarts la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, en el moment de dissenyar el programa ha estat quan més s'ha trobat a faltar el Centre cultural, ja que a banda de ser l'espai que tradicionalment acull les representacions d''Els Pastorets', que enguany es traslladen al Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, també servia com a "pla B" en cas que les condicions meteorològiques impedissin celebrar les activitats previstes a l'exterior. Tot i això, ha agraït la "predisposició" de la ciutadania per oferir diferents locals per tal que tots els esdeveniments es puguin celebrar amb normalitat.

La primera activitat que se celebra per encetar el programa té lloc a LAUesport fins al 23 de desembre. Així, per segon any es fa el 'Crematorrons', una activitat que es desenvolupa a la piscina del Centre esportiu i que consisteix en arribar fins als deu quilòmetres nedant. Per participar-hi, cal fer el pagament de 5 euros i la recaptació total es destinarà a un fons solidari.

El dissabte 17 de desembre, a partir de les 21 hores, es representarà el tradicional Concert de Nadal a l'església parroquial. La cap de Cultura del comú, Laura Rogé, ha apuntat que en aquesta edició hi participaran els Petits Cantaires Lauredians, la Coral Rocafort i la coral de la Llar de Lòria, que torna a participar en aquest esdeveniment després de la pandèmia. La responsable de Cultura ha afegit que a la Llar de Lòria també hi haurà un taller musical.

Paral·lelament a aquests dos actes, el vestíbul del Museu Fàbrica Reig acollirà del 19 al 24 de desembre la Bústia del Pare Noel perquè tots els infants puguin deixar les seves cartes i l'espai Laurèdia Jove també celebrarà activitats per als joves de la parròquia entre el 23 de desembre i el 5 de gener.

El dia en què es concentra un major nombre d'activitats serà el 24 de desembre. De fet, Rogé ha posat en relleu que "és un dia en el qual insistim molt en les activitats familiars", ja que la visita del Pare Noel es complementarà amb altres accions que s'impulsaran a la plaça de la Germandat. D'una banda, l'Escola d'Art presentarà un taller de 'Follets de Nadal' adreçat a infants d'entre 3 i 11 anys; també hi haurà un videomapatge amb diorames de joguines de Playmobil a càrrec de Daniel Arellano anomenat 'Mapatge de butxaca', i es completarà el dia amb jocs infantils de la mà de la companyia Tombs Creatius. En concret, hi haurà una desena de jocs diferents construïts amb material en desús.

Paral·lelament, la parròquia acollirà durant tot el dia 24 la visita del Pare Noel que, com és tradició, estarà ubicat a la sala de la llar de foc de Casa Comuna. Per visitar-lo, és imprescindible fer reserva prèvia a través de la pàgina web del comú. En aquest sentit, Rogé ha assenyalat que es prioritzaran els infants d'entre 3 i 11 anys residents a la parròquia. Finalment, el dia 24 es clourà amb la Missa del Gall a l'església parroquial a la mitjanit.

A banda d'aquestes activitats, el Museu Fàbrica Reig acollirà les Bibliovacances de Nadal, les quals se celebraran del 27 al 30 de desembre. Al llarg d'aquests dies hi haurà contacontes, activitats dirigides a infants d'entre 5 i 10 anys, i tallers d'escriptura i de lectura.

Finalment, la corporació laurediana tancarà els actes d'aquesta festivitat amb la col·locació de les bústies per als Reis d'Orient (del 27 de desembre al 4 de gener al vestíbul del Museu Fàbrica Reig); la celebració de la 30a edició de la cursa Sant Silvestre (30 de desembre); l'arribada dels Reis d'Orient (5 de gener), i les tradicionals misses (6 i 7 de gener).