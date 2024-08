El 50% dels enquestats votants de DA es mostren "descontents" amb el partit

Andorra la VellaL'enquesta política d'Andorra Recerca i Innovació revela que la baixada en intenció de vot dels demòcrates, que ha passat a ser superats per poc per Concòrdia, està relacionada amb la desafecció dels seus propis votants tradicionals. Quan es demana a qui es va votar en les últimes eleccions, els demòcrates tenen un 30%,mentre que el principal partit de l'oposició té un 18%.

Un escenari complex

En la pregunta sobre a qui votarien ara, DA s'enfonsa i queda en un 15%. Un enfonsament en tota regla d'un 50% que mostra el descontentament del seu propi electorat. I indica que haver anat més enllà del que fins i tot propugnaven els partits d'esquerra no li ha permès captar part de l'electorat progressista.

Concòrdia, curiosament, també baixa, però molt poc. El 16,6% li és suficient per superar per poc al partit de l'actual Govern. I la majoria dels enquestats no es pronuncien sobre a qui votarien. El vot demòcrata no ha derivat enlloc sinó que ha quedat orfe, segons es pot interpretar amb les dades.

L'habitatge com a principal problema d'Andorra

Les polítiques de centreesquerra dels Demòcrates, especialment les d'habitatge amb cessions obligatòries de pisos buits o llicències d'apartaments turístics cancel·lades, han estat un factor clau en la desafecció envers el tradicional electorat de centredreta i dreta. Com no hi ha actualment cap partit de dretes amb un mínim de presència, el vot d'aquests corrents conservadors, majoritaris tradicionalment a Andorra, s'han quedat 'penjats'.

Les xifres també indiquen que Concòrdia no ha estat receptor d'aquests vots i que l'electorat conservador està desconcertat davant d'unes polítiques governamentals amb les quals majoritàriament sembla que no estan alineats. L'enquesta mostra com els partits escindits dels Liberals (els mateixos liberals i Acció) estan instal·lats en la intranscendència, per sota de l'1% d'intenció de vot.