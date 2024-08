Andorra la VellaCarine Montaner ha emès declaracions a aquest diari amb la seva bona valoració de l'Enquesta Política d'Andorra Recerca + Innovació publicada avui on mostra dades d'actualitat política al país.

"Hi ha un augment de la confiança, el treball dona els seus resultats i també ho percebem a nivell de carrer, no faríem 3.000 vots faríem molts més, ho notem. La gent veu que defensem propostes amb seny, amb un model de país, som fidels al nostre programa electoral i això dona resultats", ha afirmat Montaner.

La consellera exposa que creu que l'enquesta no acaba de reflectir la intenció de vot a Andorra Endavant: "som molt prudents amb les enquestes perquè quan jo vaig impulsar el grup parlamentari molta gent pensava que no hi arribaríem i percebem una pujada significativa cap Andorra Endavant"

De Concòrdia a Andorra Endavant

Montaner a més ha assenyalat que ha guanyat votants de Concòrdia pel fet que el partit dels Cernis ha defensat propostes molts d'esquerres. "Hi ha molts desencantats de la política dels Demòcrates i ciutadans que havien votat Concòrdia que veuen que poder són molt d'esquerres, que suposaven que seria una altra cosa i nosaltres tots aquests votants els hem recuperat amb una línia clara respectant el nostre programa".

A les eleccions del 2027 farem un millor resultat, estic convençudíssima ” Carine Montaner Presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant

A més, sobre la dada de què és la segona líder més coneguda d'Andorra per davant d'altres presidents de grups i altres figures destacades de la política admet que és una sensació que està percebent més:

"És positiu, és veritat que molta gent em para per explicar-me els seus neguits i que molts piquen la porta d'Andorra Endavant i ens assabentem a vegades de coses que no sap Govern, amb problemes al país, per mi hi ha un augment de confiança molt significatiu".