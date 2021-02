Un 55,8% dels residents catalans ja han votat a les eleccions del 14F

Andorra la VellaEls residents catalans a Andorra ja han començat a votar des d'aquest dimecres o bé via Correus espanyols o presencialment al Consolat espanyol per les eleccions al parlament de Catalunya del 14F. Segons ha informat l'oficina consolar aquest divendres, en el termini ordinari la xifra de sobres de vots rebuts arriba fins als 827 (un 55,8%), 451 dels quals depositats en urna i 376 rebuts por correu postal. Per províncies, que es corresponen amb circumscripcions electorals, Barcelona encapçala el rànquing de votants, amb un total de 448, seguit de Lleida amb 257, Tarragona amb 71 i, finalment, Girona amb 51. El termini per poder votar acaba diumenge al migdia en el cas del vot presencial i dissabte al migdia per correu.

Segons dades oficials, només 1.482 residents catalans han demanat poder exercir el vot, el que representa prop d'un 11% del total (13.941). La xifra ha baixat considerablement respecte als comicis del 2017, quan prop de 4.000 residents van fer aquesta petició, per bé que finalment només van votar el 88% dels que ho van demanar.

Cal recordar que els residents catalans amb dret a vot que estiguin confinats perquè han donat positiu en coronavirus no poden anar a votar, ja que el ministeri de Salut va prendre aquesta decisió aquest dimecres per un criteri de salut pública. Així mateix, els que siguin contactes de positius s'han de posar en contacte amb el Consolat per trobar la manera d'exercir el dret a vot.

El Consolat ha adoptat mesures de protecció contra la Covid-19. Així, amb l'objectiu d'agilitar el procés i passar el menor temps possible a la sala habilitada, es recomana portar el sobre ja preparat des del domicili, i no oblidar que cal afegir una còpia del DNI o passaport espanyol. També és necessari du els dos certificats d'inscripció al cens electoral, ja que un d'ells ha d'anar dins del sobre, i el segon es lliura al personal del consolat que rep el sobre en la taula de votació. A la sala habilitada al consolat hi pot accedir únicament l'elector que va a votar, i només les persones que necessitin assistència poden acudir-hi acompanyades.

Les eleccions del 14F a Catalunya són avançades, ja que la legislatura no acabava fins a final d'any. El motiu de l'avançament és que el president de la Generalitat, Quim Torra, va ser inhabilitat el mes d'octubre passat i des d'aleshores, com que el parlament no va escollir un nou president, el termini legal va fixar la data del 14F. De tota manera, l'emergència sanitària va fer que el govern català decidís posposar-les fins el 30 de maig, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va decidir anul·lar el decret de l'executiu català i mantenir la data del 14F, tot i el risc de contagi, després de rebre diferents recursos.