Salut prohibeix votar presencialment als residents catalans confinats

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha decidit que els residents catalans confinats a domicili per ser positius de Covid-19 no podran sortir del domicili per anar a votar al Consolat espanyol en les eleccions al parlament de Catalunya del 14F, segons ha fet públic aquest dimecres el mateix consolat. Pel que fa a les persones afectades d'un confinament per l'autoritat sanitària, en qualitat de contacte d'un positiu, poden adreçar-se al mateix consolat, al telèfon 800.080, per exposar la seva situació. Cal recordar que existeix la possibilitat de votar per correu fins aquest divendres, tot i que aquesta opció també requereix un desplaçament fins a l'oficina de Correus.

Aquesta decisió del ministeri andorrà suposa un greuge comparatiu respecte als catalans confinats per ser positius per Covid que resideixen a Catalunya, on la conselleria de Saut i l'administració electoral han decidit habilitar una franja horària, de 7 a 8 del vespre, perquè aquest col·lectiu pugui votar presencialment al col·legi electoral. De fet, els presidents i vocals de mesa disposaran d'EPIs com a mesura excepcional de protecció. En el cas de les eleccions basques i gallegues que es van celebrar l'estiu de l'any passat, la decisió va ser la mateixa que a Andorra.

Les urnes estaran obertes per la resta de residents catalans que han demanat el vot pregat fins el mateix diumenge, dia de les eleccions al país veí. L'horari és de 9 a 20 hores, de dimecres a dissabte, i diumenge de 9 a 14 hores. Segons dades oficilas, només 1.482 residents catalans han demanat poder exercir el vot, el que representa prop d'un 11% del total (13.941). La xifra ha baixat considerablement respecte als comicis del 2017, quan prop de 4.000 residents van fer aquesta petició, per bé que finalment només van votar el 88% dels que ho van demanar.

El consolat ha adoptat mesures de protecció contra la Covid-19 per aquells electors que sí que s'hi poden desplaçar. Així, amb l'objectiu d'agilitar el procés i passar el menor temps possible a la sala habilitada, es recomana portar el sobre ja preparat des del domicili, i no oblidar que cal afegir una còpia del DNI o passaport espanyol. També és necessari aportar els dos certificats d'inscripció al cens electoral, ja que un d'ells anirà dins del sobre dirigit a la Delegació Provincial del Cens Electoral, i el segon es lliurarà al personal del consolat que rebi el sobre en la taula de votació. A la sala habilitada al consolat podrà accedir únicament l'elector que vagi a votar, i només les persones que necessitin assistència podran acudir-hi acompanyades.