Escaldes-EngordanyPassat l'equador del mandat comunal, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, fa balanç dels dos primers anys al capdavant del comú ressaltant la gestió marcada per la irrupció de la pandèmia i les dificultats que aquesta ha generat, així com els esforços que s'han destinat a donar suport a la població i al sector empresarial i comercial. La mandatària també posa en relleu els projectes que encara la corporació pels pròxims dos anys i destaca iniciatives com els aparcaments de l'Església i de l'Obac, els quals afirma que solucionaran les mancances de la zona i el projecte Caldes.

Han passat dos anys des de la seva arribada al comú. Quin balanç en fa?

Han estat dos anys amb un ritme frenètic, per la pandèmia, que ha trencat els esquemes de la manera de treballar a la casa, ja no tant de nosaltres perquè ens vam estrenar amb la pandèmia, llavors han estat aquests dos anys de reinventar-se cada, afrontar la incertesa, el risc sanitari, de saber aplicar les consignes sanitàries tot i continuar fent funcionar el que toca al comú, però pensem que anem bé i no hem renunciat als nostres projectes, malgrat que si ens ha retardat coses. Els comuns vam tenir la presència al territori, els agents de circulació, l'atenció a la gent gran, la neteja, etcètera, van ser dos mesos molt intensos, tanmateix continuem amb les mateixes ganes i anem tirant endavant els projectes que amb els quals ens vam comprometre.

Quin impacte va suposar per la corporació?

L'impacte, crec que hi pot haver una petita part positiva en el sentit que ens permet afrontar una situació complicada, tots des del mateix nivell, per la qual cosa ens vam recolzar els uns amb els altres. També va ser una època que vam poder estar molt braç a braç amb els agents, el que ens va permetre recuperar un bon ambient, ja que cal recordar que quan vam arribar al comú hi havia certes discrepàncies, i la pandèmia ens permet rectificar moltes coses i penso que avui dia el clima de treball no té res a veure amb l'anterior i estem contents. D'altra banda, la part més complicada va ser l'aturada de l'economia, que va comportar repercussions negatives i vam perdre ingressos, tot i que és cert que a Escaldes tenim la sort que les finances estan en una bona situació econòmica gràcies al 'boom' de la construcció.

Des del comú es van bolcar al 100% en les ajudes a la població. Com es preveu que es mantinguin aquest any?

Ho estem acabant de treballar, però cal tenir en compte que les ajudes a les famílies encara és vigents i tan sols és necessari actualitzar l'ordinació relativa a les empreses. En aquest sentit, pensem que ja no estem en una dificultat tant comportant com la que teníem l'any passat i el 2020, per la qual cosa es modificaran algunes subvencions, com per exemple la bonificació a les terrasses, tot i això, seguim al costat dels comerciants i els empresaris perquè tirin endavant.

Es modificaran algunes subvencions, com per exemple la bonificació a les terrasses ”

Què li demana el 2022?

Intensitat, la mateixa que hem tingut des del primer dia i també espero que vagin sortint els projectes i tot vagi seguint el seu curs per millorar la qualitat de vida dels ciutadans d'Escaldes, ja que tenim molts projectes encaminats que donaran vida i instal·lacions a la parròquia. Li demanem que tota l'energia que posem en els projectes es vagi visualitzant, que prengui forma i passi de la teoria a la pràctica.

En quin estadi es troben les relacions amb el Govern?

Entenc que amb el Govern les relacions són correctes i no hi ha cap problema i tenim comunicacions en l'àmbit institucional. Tanmateix, cadascú som com som i tenim unes prioritats diferents, però entenc que això no impedeix que les relacions siguin totalment cordials i correctes, a banda, el cap de Govern també és un ciutadà d'Escaldes i nosaltres treballem per tots els habitants de la parròquia. En definitiva, tenim una bona relació.

Amb el Govern les relacions són correctes i no hi ha cap problema ”

I amb els membres de l'oposició?

Nosaltres sempre els hem volgut incloure en tots els acords i traspassar de manera clara la informació necessària perquè considerem que representen una part molt important de la població escaldenca. És evident que no poden estar d'acord amb tot el que proposem perquè ells tenien el seu propi programa i ens agrada poder nodrir-nos del que aportin en diferents projectes. Així, crec que ens portem bé amb ells, els vam donar un despatx a la cinquena planta on fer feina, un espai que en altres mandats la minoria no tenia.

Durant els darrers consells de comú han tingut certes discrepàncies.

Bé, és cert que últimament hem tingut friccions a causa de certes declaracions fetes per l'oposició que considerem que han estat fora de lloc, com per exemple la manca d'antelació en la notificació de decisions, les divergències en qüestió de prioritats, l'execució de projectes, entre altres. M'agradaria que hi hagués una mica de lleialtat, jo he estat a l'oposició i sé que a vegades és complicat, però no tot s'hi val, per això tinc l'esperança que aquests episodis siguin anecdòtics i puguem continuar. També vull fer una crida a tenir una oposició constructiva, que pensi en la parròquia i no en la mediatització de certes polèmiques que no hi haurien de ser.

Els membres de Demòcrates a Escaldes van deixar entreveure que l'execució dels projectes plurianuals tenen una vocació electoralista en vista als comicis del 2023.

Crec que aquest comentari és d'una absurditat profunda perquè, sincerament, si poguéssim acabar les coses més ràpidament, asseguro que ho faríem, però els estudis, els terminis i els processos administratius no depenen de nosaltres. A banda, cal recordar que ens vam presentar a les eleccions del 2019 amb un programa a quatre anys i una inversió de 20 milions d'euros durant aquest període i això és el que estem fent. Francament, aquesta mena de comentaris els considero ridículs, ja que si podem inaugurar una cosa abans de temps, molt millor.

Entrant als projectes per aquest 2022. Què va permetre desencallar la iniciativa de l'aparcament de l'Obac?

El projecte ens el vam trobar signat per la corporació anterior i quan ho vam mirar vam considerar que podia portar molts problemes, per començar es tractava d'una inversió molt important que podia hipotecar-ne d'altres a la parròquia perquè s'enfilava entre els 12 i 15 milions d'euros, i hi figuraven algunes clàusules que ens esgarrifaven una mica, com per exemple que si quan finalitzi el termini marcat per fer l'obra, aquesta encara no està acabada, la corporació ho perdria tot. Veient tot plegat, i sabent que es tracta d'un projecte necessari per Escaldes, vam decidir reprendre les converses amb els privats i intentar arribar a un altre acord, i així ho vam fer. I ara hem arribat a l'acord de plantejar-ho com una concessió i això és genial, el pàrquing hi serà i acabarà, al cap d'uns anys, sent propietat de la corporació.

Escaldes assoleix la demanda d'aparcament necessària?

Quan hi ha moltíssima gent és complicat, sobretot tenint en compte que a Andorra la Vella s'han perdut places, com les del Fener, però treballem a ampliar la disponibilitat i gestionar-la millor. A tall d'exemple, estan a punt d'arribar uns panells que indicaran les places disponibles a cada pàrquing, la qual cosa aportarà facilitats i evitarà que es facin cues, i també incrementem el nombre d'estacionaments a l'aparcament del Fener 1 i tenim engegat el projecte de l'aparcament de l'Església, el qual també aportarà una millora a la zona.

Incrementem el nombre d'estacionaments a l'aparcament del Fener 1 i tenim engegat el projecte de l'aparcament de l'Església ”

D'altra banda, plantegen eliminar la mitja hora gratuïta seguint l'exemple de la capital?

No, i tampoc tenim previst incrementar els preus, ans al contrari, els vam abaixar perquè considerem que amb la situació econòmica que tenen les famílies no podem optar per apujar el preu dels serveis. Creiem que incrementar les tarifes dels pàrquings i eliminar la mitja hora gratuïta no suposarà un efecte dissuasiu perquè la gent deixi d'agafar el cotxe; hem de trobar altres alternatives, com per exemple la proposta del transport per cable, tot i que som sabedors que es tracta d'una iniciativa a llarg termini.

Com encaren els pròxims dos anys de mandat?

Amb il·lusió i ganes, esperem que en el temps que ens queda puguem veure concretats tost els projectes engegats i que aquests puguin donar un servei als ciutadans i una millora a la parròquia, com l'ampliació dels aparcaments, el projecte Caldes per reactivar la part alta de la parròquia, entre altres.

Té previst presentar-se a les pròximes eleccions?

Una cosa després de l'altra, encara no ho sé. És una decisió personal, familiar i també relacionada amb la meva vida professional. Jo he girat una pàgina del que estava fent abans, he fet una pausa i per mi és un element a valorar i també es tracta de veure si a la gent li agrada el que has estat fent, si la sensació és negativa, doncs ves a casa. Crec que ningú hauria de donar per fet que estarà vuit anys davant del comú. Llavors, ho anirem veient al llarg dels pròxims dos anys, però ara estem treballant cada dia per millorar la qualitat de vida i de serveis d'Escaldes.