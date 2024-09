Andorra Endavant alerta a la classe política que "legislar no és jugar al Monopoly"

Andorra la VellaAndorra Endavant, el grup parlamentari liderat per Carine Montaner, ha expressat la seva preocupació per la manera en què s'estan prenent decisions legislatives, destacant la controvertida llei Òmnibus. Segons AE, tant Govern com partits d'oposició com Concòrdia estan legislant sense estudis rigorosos ni dades actualitzades, cosa que posa en risc la vida de molts ciutadans.

Montaner ha assenyalat que els polítics "han d'acostumar-se a basar les seves propostes en estudis fonamentats", i ha criticat la falta d'estudis de càrrega, especialment aquells previstos per la Llei 32/2022, que promou la sostenibilitat en el desenvolupament urbanístic i turístic.

Segons Andorra Endavant, l'absència d'aquestes anàlisis pot tenir conseqüències devastadores per a l'economia i el teixit social del país. Montaner va destacar que "no estem jugant al Monopoly", advertint que les decisions que es prenen no tenen en compte l'impacte real sobre les persones.

"No es pot anar a cegues"

Una de les crítiques principals d'Andorra Endavant és la manca d'una "fotografia clara del mercat del lloguer". El grup denuncia que, tot i els esforços del Ministeri de l'Habitatge per recollir dades, aquestes encara són insuficients.

Per a Montaner, la col·laboració amb els comuns és clau, ja que aquests gestionen les llicències d'obra i tenen accés a registres essencials que podrien donar una visió més precisa del parc immobiliari del país.

En contrast amb la postura de Concòrdia, que recentment ha presentat esmenes a la llei Òmnibus amb propostes com el límit de 100.000 metres quadrats anuals per al mercat immobiliari i un sistema tributari per frenar l'especulació, Andorra Endavant critica que aquestes mesures no van a l'arrel del problema. Montaner considera que legislar sense tenir dades completes és perillós i que, sense una comprensió clara del mercat immobiliari, totes aquestes propostes poden resultar insuficients o inadequades.