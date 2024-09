Andorra Endavant manifesta que Espot divideix en bons i dolents la societat andorrana

Andorra la VellaEl grup parlamentari Andorra Endavant, liderat per Carine Montaner, ha emès un comunicat en què manifesta la seva preocupació davant les recents declaracions del cap de govern, Xavier Espot, acusant-lo d'agreujar la divisió social en lloc d'exercir un lideratge unificador. Segons Andorra Endavant, el cap de Govern ha creat una narrativa que separa la societat andorrana en "bons" i "dolents", culpabilitzant injustament les associacions d'emprenedors i fomentant una divisió que recorda la seva gestió durant la pandèmia de la COVID-19.

Segons el grup parlamentari, el cap de govern està intentant crear dos bàndols: d’una banda, els bons, i de l’altra, els dolents, culpabilitzant injustament les associacions d'emprenedors ” Andorra Endavant

El grup ha destacat que el discurs simplista i acusatori del cap de govern no només és divisori, sinó que també ignora la responsabilitat dels successius governs de Demòcrates per Andorra (DA) en la crisi de l’habitatge.

Unes acusacions que Espot va respondre al Consell General a Montaner: "intentem adoptar decisions que obeeixin a l'interès general, encara que no agradi a alguns empresaris els quals sembla que ara és tan amiga. En tot cas, parlant de discurs simplista dir que l'Acord d'Associació és la fi de la immigració selectiva això sí que és un discurs simplista, reduccionista i que pretén fer por a la ciutadania", va expressar el cap de l'executiu.

Les associacions contra la llei òmnibus

Un conjunt d’associacions format per AGREDA, ADELCA, FIABCI, AGIA, ATMCA, ANIM, ACODA, APBI i AEAT van expressar el passat dimecres a través d’un comunicat el seu total desacord amb relació a la llei òmnibus.

El conjunt d’associacions i col·lectius considera que aquesta llei, en la seva forma actual, no pot tirar endavant i demana a tots els grups parlamentaris que facin una esmena a la totalitat pel greuge que pot provocar al nostre sector, abocant-nos a una crisi que incidirà, especialment en el poder adquisitiu de les famílies, agreujant la problemàtica de l’habitatge de lloguer entre altres. Reclamen, doncs, un procés de diàleg obert i transparent que tingui en compte les necessitats reals del mercat i les conseqüències per a les famílies i empreses afectades.

El cap de Govern, Xavier Espot, va manifestar el seu malestar arran del comunicat conjunt d’entitats dels sectors de la construcció i immobiliari en què rebutgen la llei òmnibus. Espot ha titllat de deslleial el fet que, mentre es mantenien converses amb l’Associació de Contractistes fa uns dies, aquests mateixos sectors preparaven un posicionament contrari a la normativa.

"És una certa falta, crec jo, de lleialtat. Mentre davant nostre es proposaven aquestes esmenes, per un altre costat, s'estava redactant un comunicat on es demanava el rebuig a la llei", va afirmar Espot, subratllant que el Govern treballa per garantir l’interès general i que els sectors implicats haurien de fer sacrificis en la situació actual amb l’habitatge.

El comunicat d'Andorra Endavant

Segons Andorra Endavant, els governs de DA han fracassat en la seva gestió, limitant-se a aplicar mesures temporals i insuficients que no han resolt els problemes estructurals del mercat de lloguer. A més, critiquen durament la proposta de llei òmnibus, que inclou la cessió obligatòria dels pisos buits, afirmant que demostra "poc coneixement en economia" i adverteixen que aquesta mesura no només no resoldrà la crisi, sinó que empitjorarà la situació en reduir l'oferta d'habitatges al mercat.

El partit de Montaner advoca per lluitar contra l’intrusisme dels pisos turístics sense llicència, amb l'objectiu de combatre les empreses pantalla que segons la formació de Montaner eviten les seves responsabilitats fiscals i ocupen habitatges que podrien beneficiar la població nacional.

De fet, el grup parlamentari proposa una col·laboració público-privada per crear un parc d’habitatges de lloguer assequible, amb control governamental durant 10 anys, en contrapartida per la cessió de terrenys públics.

Finalment, el grup parlamentari insta el govern a reconsiderar la seva estratègia i a adoptar mesures a llarg termini que puguin solucionar de manera efectiva la creixent crisi d'habitatge al país.