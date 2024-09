Concòrdia presenta les esmenes a la llei òmnibus amb l'objectiu d'incentivar la sostenibilitat demogràfica

Andorra la VellaEl grup parlamentari de l'oposició, Concòrdia, ha presentat avui en roda de premsa les seves esmenes a la llei òmnibus, amb crítiques contundents a la gestió del Govern. Cerni Escalé ha destacat que "la principal irresponsabilitat ha estat del Govern" per anunciar mesures de forma anticipada, fet que, segons ell, ha empitjorat la situació del preu de l'habitatge des de l'abril.

Pol Bartolomé, conseller de Concòrdia, ha introduït una de les propostes clau del seu grup: el "principi de sostenibilitat demogràfica". Aquesta mesura busca limitar el creixement poblacional del país restringint les autoritzacions de residència que actualment el Govern pot atorgar de manera discrecional. Segons Bartolomé, aquesta restricció és necessària perquè Andorra, tot i tenir una natalitat molt baixa, és un dels països amb més creixement demogràfic.

Escalé també ha afirmat per part de la inversió estrangera que Concòrdia vol limitar l'adquisició a un sol habitatge de propietat, màxim una segona residència acompanyada d'un límit al nombre de metres quadrats, "un sistema de quotes que estableixi clarament quins són els metres quadrats que poden entrar al mercat, i proposem un límit de 100.000 metres quadrats per cada any".

A més, Concòrdia proposa canvis en el marc tributari per incentivar una menor especulació immobiliària. Defensen que, durant els primers dos anys després de la compra d'un actiu, es pagui un impost del 25% sobre les plusvàlues, que es reduiria progressivament fins a arribar a zero després de 10 anys. Aquestes esmenes, segons el grup, pretenen aportar més ambició i solucions reals davant de la situació actual.