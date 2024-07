Andorra Endavant demana explicacions a Govern per la contractació d'una agència amb el CEO investigat

Andorra la VellaEl conseller general d'Andorra Endavant, Marc Monteagudo, ha entrat a tràmit al Consell General una bateria de preguntes escrites al Govern d'Andorra que busquen aclarir els detalls de l'adjudicació dels treballs de comunicació relacionats amb l'acord d'associació entre Andorra i la Unió Europea.

Exposició de Motius

Andorra Endavant ha expressat preocupació sobre la contractació de l'empresa AMT Comunicació, dirigida per Álvaro Montoliu, qui està actualment investigat per un presumpte frau electoral a la Federació Catalana de Futbol (FCF). Malgrat les explicacions proporcionades pel Govern sobre el procés de selecció i les tasques assignades a AMT Comunicació, Andorra Endavant considera necessari aclarir certs aspectes per garantir la transparència i la confiança en la gestió d'un projecte tan important per al país.

Preguntes Formulades al Govern

És cert que el Govern ha contractat l'empresa AMT Comunicació per a la difusió de l'acord d'associació amb la Unió Europea? Per quines tasques específiques ha estat contractada AMT Comunicació? Quina és la planificació de les despeses totals de comunicació sobre l'acord amb la UE per als anys 2024 i 2025? Es va fer una adjudicació directa a AMT Comunicació?

Controvèrsia per l'Adjudicació Directa

La decisió del Govern d'adjudicar directament els treballs de comunicació per al referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea a l'agència AMT Comunicació, liderada per Álvaro Montoliu, ha generat controvèrsia.

Segons ControlPublicidad, la contractació de l'agència barcelonesa ha aixecat suspicàcies entre les empreses de comunicació i màrqueting d'Andorra, que no comprenen per què s'ha optat per una adjudicació directa sense un procés de selecció públic. De fet, la declaració d'Oriol Camacho, secretari general de la Federació, afirma que tot va ser una trama ben preparada per aconseguir la victòria electoral.