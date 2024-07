Govern va adjudicar a una agència, amb el CEO investigat, la comunicació de l'Acord amb la UE

Andorra la VellaGovern ha adjudicat per via directe els treballs de comunicació per al referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea a l’agència AMT Comunicación, liderada per Álvaro Montoliu, qui està actualment investigat per un frau electoral en les eleccions a la Federació Catalana de Futbol (FCF).

Segons ControlPublicidad, la decisió de contractar AMT Comunicación, una agència barcelonesa, ha generat controvèrsia entre les empreses de comunicació i màrqueting d’Andorra, que no comprenen per què s’ha optat per una adjudicació directa sense un procés de selecció públic. Aquest fet ha aixecat suspicàcies sobre la transparència i la idoneïtat de l’elecció.

Álvaro Montoliu, president d’AMT Comunicación, és investigat judicialment per la seva implicació en un presumpte frau electoral a la FCF. Segons la declaració d’Oriol Camacho, secretari general de la Federació, tot va ser una trama ben preparada per aconseguir la victòria electoral.

Presumpte frau electoral de Soteras

Camacho va revelar que el 12 de febrer de 2023, un dia abans de les votacions, el director general de la FCF, José Miguel Calle, va reunir un membre de cada mesa electoral i va deixar clar que només havien d’acceptar les actes notarials que procedissin de la candidatura de Joan Soteras. Si arribaven d’altres candidatures, s’havien d’escanejar i enviar a un compte d’incidències, i ell mateix decidiria si eren vàlides o no. S’han falsificat firmes i hi ha clubs que no van votar Soteras, però apareix el seu vot per ell.

Una elecció qüestionada

Aquesta situació ha fet que molts es qüestionin la idoneïtat de l’empresa de Montoliu per gestionar una campanya tan important com la del referèndum sobre l’acord amb la Unió Europea.

AMT, sota la direcció d’Iván de Cristóbal, s’encarregarà de dissenyar l’estratègia i el pla d’accions per a la divulgació de l’acord i la convocatòria de la consulta ciutadana, treballant directament amb la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea. La seva implicació en aquesta campanya arriba després d’haver treballat en el Pla Estratègic de Comunicació de la Cimera Iberoamericana de Jefes d’Estat i de Govern – Andorra 2020 i en la campanya “El repte d’Andorra” durant les eliminatòries del mundial de Qatar 2020.

El president d’AMT, Álvaro Montoliu, ha declarat que treballar en aquesta campanya és “un orgull i una gran responsabilitat”, assegurant que han estudiat les particularitats de la societat andorrana per dissenyar estratègies i canals de comunicació efectius. Tanmateix, la seva implicació en l’escàndol de la FCF fa que molts es qüestionin la transparència i l’eficàcia de la campanya.