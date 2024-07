Andorra Endavant en contra de la Llei Òmnibus mentre es mantingui la cessió obligatòria dels pisos buits

Andorra la VellaLa presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant, Carine Montaner, ha expressat el seu desacord amb la nova llei òmnibus presentada pel Govern, especialment pel que fa a la cessió obligatòria de pisos buits. Montaner ha declarat que el seu grup no donarà suport al text legislatiu si es manté aquesta mesura:

"Des d'Andorra Endavant vam dir a la Sra. Marsol que no podrem votar la seva llei. Participarem en la millora del text legislatiu com no pot ser d'una altra manera, però no el votarem de cap de les maneres si es conserva la cessió obligatòria dels pisos buits", ha afirmat Montaner.

La consellera de l'oposició ha afegit que consideren que aquesta mesura suposa un "intervencionisme excessiu" i que pot provocar l'efecte contrari al desitjat, a més de vulnerar greument el dret a la propietat: "portarà l'efecte contrari i que vulnera greument el dret a la propietat", afegeix.

Les declaracions de Carine Montaner a aquest diari posen de manifest les diferències significatives entre el Govern i Andorra Endavant en la política d'habitatge, tot i que el seu grup està disposat a treballar en la millora del text legislatiu. La polèmica mesura de la cessió obligatòria dels pisos buits continua sent un punt de discòrdia clau en el debat polític sobre l'habitatge al país.

Fem un flac favor a la imatge d'Andorra. Si queden inversors que vulguin invertir a Andorra tindrem sort. Això està més clar que l'aigua, és un missatge molt negatiu. ” Carine Montaner Presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant

L'anunci del text de la Llei Òmnibus

Aquest dilluns, Govern ha presentat la Llei Òmnibus enfocada en quatre pilars: l'oferta de pisos, la inversió estrangera, el turisme i la immigració. Per a l'oferta de pisos, es treballarà en la creació d'habitatge públic i l'alliberament de 2.000 pisos buits.

Els propietaris d'aquests pisos rebran una petició per posar-los al mercat; si no ho fan, Govern els gestionarà durant tres anys per a lloguer assequible. En inversió estrangera, es limitarà la compra a dos pisos per inversor i es prohibiran promocions immobiliàries, excepte per a lloguer.

De fet, pel que fa al turisme, es restringiran les llicències d'apartaments turístics i s'obligarà a renovar-les cada tres anys, afectant uns 650 pisos. Finalment, en immigració, es restringiran les quotes i es reduirà l'entrada de subcontractats fora de la UE. Govern preveu que la Llei s'apliqui l'any 2025.