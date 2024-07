Montaner respon a Espot que va ser Govern qui va signar un "contacte amb irregularitats" amb Grifols

Andorra la VellaCarine Montaner, presidenta del grup parlamentari Andorra Endavant (AE), ha respost a les declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, celebrant que el projecte de Grifols no es dugui a terme a Andorra. Segons la consellera, l'acord de socis signat era "inacceptable" i presentava nombroses irregularitats, especialment en la part confidencial redactada en anglès.

Montaner ha recordat que, com a consellera general no adscrita, va demanar a la Batllia la nul·litat de l'acord per aquestes irregularitats.

De fet, la líder d'Andorra Endavant ha qüestionat la demanda d'autocrítica per part del Govern als opositors del projecte, assenyalant que és el Govern qui va signar un contracte amb moltes deficiències, incloent-hi la cessió d'un terreny valorat en més de "14 milions d'euros durant 25 anys i un pagament anual de 200.000 euros" assenyala Carine Montaner.

Fa gracia que Govern demani autocritica quan són ells que han firmat un contracte amb moltes irregularitats amb el regal d’un terreny pla amb poca excavació a fer durant 25 anys valorat a més de 14 milions d’euros i 200.000€ cada any durant 25 anys. ” Carine Montaner Presidenta d'Andorra Endavant

A més de les irregularitats contractuals, Carine Montaner ha destacat les contradiccions del projecte, recordant una reunió el juny de 2021 en la qual el ministre Martínez Benazet afirmava que es farien experiments in vitro mentre que el CEO de Grifols parlava d'experiments in vivo. "Qui hem de creure?", ha qüestionat Montaner.

Amb el projecte del laboratori P3 descartat, el grup de l'oposició demana al Govern que recuperi el terreny per a projectes públics-privats d'allotjaments a preu assequible i una residència multiserveis, tal com va avançar aquest diari, per a la gent gran, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans a un preu raonable.

Finalment, tenint en compte el desviament pressupostari dels pisos a preu assequible que està duent a terme el Govern, Montaner ha demanat una racionalització de la despesa pública per als projectes en curs i futurs, destacant la importància de construir pisos a preu assequible, "però no a preu d'or".