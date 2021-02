Andorra fa pedagogia a Madrid

Andorra la VellaEls grups parlamentaris de la coalició que governa el país, Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos, han mantingut les darreres setmanes diverses reunions amb les principals forces polítiques del Congrés de Diputats d’Espanya, així com amb d’altres formacions de territoris veïns, per defensar la realitat andorrana en matèria d’homologació internacional i transparència fiscal. Aquestes trobades s’emmarquen en el projecte de llei de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, aprovat pel govern espanyol la passada tardor, i que es troba en fase de treball en comissió a la cambra baixa espanyola. Les diferents reunions, expliquen per mitjà d'un comunicat, “estan sent fructíferes i permeten ser optimistes pel que fa a les possibles repercussions que l’aprovació d’aquesta llei pot tenir per al Principat”.

També des de l'oposició es fa pedagogia a la capital espanyola. El president del grup socialdemòcrata, Pere López, s'ha reunit aquest dijous amb diversos grups polítics de l'estat espanyol amb la “voluntat d'esvair dubtes sobre els nombrosos clixés que es perpetuen sobre Andorra i la seva fiscalitat”. El dirigent andorrà s'ha trobat amb el president de la comissió d'Hisenda, Eloy Suárez (PP), ja que és la comissió que tractarà els temes vinculats amb les jurisdiccions no cooperatives, així com amb el portaveu adjunt del PP al Congrés dels Diputats. També s'ha reunit amb Unidas Podemos, concretament amb Pablo Echenique, Gerardo Pisarello i altres diputats de la formació. Amb Joan Baldoví, de Compromís; Ferran Bel, del PDeCAT i amb Héctor Gómez, del PSOE.

López s'ha desplaçat aquest mateix dijous a Madrid, a la cambra baixa espanyola, “per fer pedagogia i explicar tota la feina que Andorra ha fet els darrers anys” en relació amb les informacions que s'han anat publicant a diversos mitjans de comunicació entorn la possibilitat d'incloure el Principat a la llista de paradisos fiscals. “He pogut aclarir percepcions errònies que es té sobre el nostre país per part dels diferents grups parlamentaris", ha explicat López, qui ha assegurat estar orgullós per "haver fet un acte patriòtic", perquè hi ha parlamentaris espanyols que "entenen la posició d'Andorra avui millor que ahir, ja que potser hi ha hagut coses que entenien malament i que ara la seva percepció està canviant", tot i que recomanen que Andorra faci "més pedagogia cap a l'exterior per facilitar les relacions internacionals".