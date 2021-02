“No hi ha voluntat per part de les autoritats espanyoles ni majoria al seu arc parlamentari per anar en contra d'Andorra”

Andorra la VellaDavant les especulacions que arriben de la Cambra baixa espanyola i la possible inclusió d'Andorra al llistat de paradisos fiscals, el portaveu del Govern, Eric Jover, ha recordat que el Principat va arribar a un acord amb Espanya al 2010, que va permetre sortir d'aquest llistat a l'any següent. “Els darrers deu anys hem fet passos molt significatius en matèria de transparència, com l'acord monetari, la inclusió de l'impost de societats, l'IRPF, diferents convenis amb l'OSCE per a l'intercanvi fiscal i actualment intercanviem informació fiscal amb més d’un centenar d'estats”, ha enumerat el portaveu i ministre de Finances.

Precisament, Espanya és el país amb qui Andorra intercanvia més informació, per les sol·licituds rebudes. “Andorra ha fet els deures, els ha fet de manera rigorosa i els continuarem fent. La cooperació amb Espanya és excel·lent i així ho demostren els convenis que hem anat signant. Nosaltres pensem que objectivament no hi ha motius que justifiquin que Andorra torni a aparèixer a algun tipus de llista. No hi ha voluntat per part de les autoritats espanyoles ni majoria a l'arc parlamentari espanyol d'anar en contra d'Andorra”, ha reblat Jover.

El dirigent ha defensat la feina pedagògica feta des de l'ambaixada d'Andorra a Espanya. “Hem de fer pedagogia i per això l’ambaixada a Espanya ha fet una excel·lent feina i ha articulat una tasca tant amb el Govern com amb els grups parlamentaris de la majoria. Es fan els contactes necessaris per permetre explicar què ha fet Andorra els darrers deu anys i quina és la nostra aposta per l'homologació i la transparència”, ha conclòs Jover.