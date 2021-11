Andorra vindica la sobirania dels terrenys del parc fotovoltaic

Andorra la VellaDesprés que hagi transcendit que agents rurals s'han desplaçat aquest dimecres a la zona del planell de la Tossa, el ministre portaveu, Eric Jover, ha reiterat que per a Andorra "segons la cartografia oficial" del país el parc solar que s'hi està construint està dins el territori andorrà i ha afegit que entén que les autoritats espanyoles i catalanes estan revisant el terreny i que en cas que "dictaminin que hi ha algun punt de confusió" no hi haurà cap problema per part del Govern per "revisar la documentació i poder arribar a un acord". També ha defensat que les obres no s'han aturat, ja que a hores d'ara "no hi ha els elements suficients" per fer-ho.

El ministre portaveu ha defensat l'actitud "proactiva" de l'executiu quan es va assabentar pels mitjans de comunicació d'aquest conflicte i ha mostrat la voluntat que hi hagi un diàleg en cas que es determini que hi ha un dubte sobre aquestes fronteres. En aquest sentit, ha destacat que és "un procés relativament freqüent" que hi hagi negociacions entre estats per definir les fronteres i ha incidit en el fet que en les zones de muntanya, on hi ha poca activitat humana, el "grau de provisionalitat" d'aquests límits és més elevat que no pas en altres punts.

El ministre ha afegit que entén que ara s'està en una fase d'estudi, de "treballs preliminars de verificació exacta", i ha incidit en què aquestes qüestions tenen una "vessant tècnica important" abans no hi hagi un "diàleg polític". I així ha subratllat que si finalment es defineix per la part catalana i espanyola que hi ha "algun dubte" sobre la definició dels límits "no hi haurà cap inconvenient" en mantenir un diàleg per "mirar el posicionament dels dos països i que hi hagi un traçat assumit" pels dos estats.

A l'últim, ha defensat que les obres no s'hagin aturat ja que tenint en compte el posicionament andorrà s'entén que no hi ha elements perquè es doni aquesta aturada.