Baixes a Liberals de la Massana

La MassanaDesprés de la trencadissa a Liberals amb la baixa del partit de la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igual, Judith Pallarés, i dels consellers generals, Ferran Costa, Marc Magallón, Eva López i Sílvia Ferrer, membres de la del comitè parroquial de la Massana també han cursat la baixa com a membres afiliats del partit. Concretament, es tracta del president del comitè parroquial de Liberals a la Massana i representant a l'executiva nacional del partit, Marcio Da Costa; el conseller liberal del comú, Guillem Forné; i el conseller liberal del comú i secretari d'organització, Josep Fusté.

A través d'un comunicat, han expressat que el president del comitè restarà a l'espera de ser renovat en els seus càrrecs de cara al pròxim congrés del partit el pròxim 22 de juny. Pel que fa als consellers comunals, ja haurien comunicat aquesta decisió al ple del comú, i se'ls hi hauria transmès que no hi haurà cap mena de canvi. A més, els consellers comunals també expressen, en el comunicat, la seva voluntat de seguir a disposició del nou comitè parroquial i asseguren que continuaran fent front al pagament de les mensualitats acordades a inici de mandat com a contribució a Liberals d'Andorra fins a finalitzar el mandat.