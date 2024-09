Baró assegura que l'Acord d'Associació no beneficiarà les classes benestants

Andorra la VellaEl conseller del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha sortit en defensa dels beneficis que l’Acord d’Associació amb la Unió Europea pot aportar a la ciutadania, especialment en l’àmbit social i laboral, en resposta a les crítiques que assenyalen que l’acord afavoriria només a les classes benestants.

Baró ha assegurat que el PS està a favor de l’acord perquè els seus efectes socials seran molt positius per a la població:

"Nosaltres defensem l’acord perquè els beneficis socials que pot aportar a la ciutadania són molt positius. Tot el que absorbim a nivell laboral i social ens aportarà molt, i afavorirà si finalment s’aprova el referèndum", ha afirmat.

Aquestes declaracions arriben després que el cap de Govern, Xavier Espot, rebutgés les crítiques que l’acord només beneficiaria a les classes més privilegiades. Segons Espot, les directives europees protegiran els drets de les classes treballadores, un punt en el qual Baró s’ha mostrat d’acord, reafirmant la importància de l’acord per al benestar social.

Crítiques per la gestió del projecte Grifols

D'altra banda, Baró ha criticat en declaracions la manca de transparència del Govern en relació amb el projecte Grifols, lamentant que Xavier Espot no hagi comparegut per donar explicacions sobre el tema. "Ni la ministra Marsol era ministra d’Economia ni la ministra Mas tampoc. Ell es va proclamar ideòleg del projecte, i si t'anomenes així i després t'amagues, qui ha de donar explicacions és el cap de Govern", ha declarat Baró, afegint que, tot i respectar les ministres que compareixeran, el PS continuarà fent preguntes si no es resolen les seves inquietuds.

"Ara ja veiem quina és la política de Demòcrates per Andorra pel que fa a la transparència i la mà estesa", ha criticat Baró. Finalment, ha reiterat que, tot i que el PS no estava en contra del projecte Grifols, sí que s'oposava a les formes amb què s’ha gestionat. "Qui ha de fer l’autocrítica és ell, el cap de Govern", ha conclòs.