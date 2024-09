Baró demana a Govern que faci públic les empreses deutores de crèdits tous

Andorra la VellaEl conseller del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha tornat a demanar al Govern que faci públics els noms de les empreses beneficiàries dels crèdits tous concedits durant la pandèmia de la COVID-19.

Baró ha reiterat que aquests diners són "de tots i totes" i que és necessari saber quines empreses no han complert amb el retorn dels préstecs. "No pot ser que no puguem saber qui no els ha retornat", ha declarat el conseller, reclamant més transparència en la gestió d’aquests fons públics.

Aquestes declaracions arriben després que el Govern anunciés a l'agost, el balanç del programa de crèdits tous, en el qual, a data actual, es deuen 58 milions d’euros, corresponents a prop de 600 préstecs avalats. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha informat que s’han recuperat 49 milions, però que encara queden pendents 3,83 milions d’euros en deutes. El percentatge de morositat actual dels préstecs és del 2,5%, molt inferior a la previsió inicial del 18%, basada en els índexs més alts d’Espanya per programes similars.

El PS, per la seva banda, ha expressat la seva preocupació per la manca de control i de rendició de comptes respecte als diners públics. Tot i reconèixer que la pandèmia va ser un cop molt dur per a les petites i mitjanes empreses del país, ha afirmat que no es pot permetre que aquesta "falta de transparència" persisteixi, especialment ara que han passat diversos anys des de l’inici de la crisi sanitària. "S’han de fer públics els noms de les empreses que no han tornat els préstecs de la COVID", ha insistit.

Per facilitar el retorn dels crèdits, el Govern va implementar mesures com l'extensió de sis mesos del venciment de les pòlisses i la possibilitat de convertir el deute en préstecs a llarg termini, amb terminis de devolució d’entre un i set anys.