Baró sobre la Llei Òmnibus: "Serà una llei plena de pegats que no ho acabarà d’arreglar"

Andorra la VellaPere Baró, conseller del Partit Socialdemòcrata (PS), ha expressat el seu escepticisme al text presentat pel projecte de Llei Òmnibus impulsat per Govern, que aborda qüestions diverses com l'habitatge, la inversió estrangera, el turisme i la immigració. En declaracions a aquest diari, Baró ha criticat la manca de consens i la falta d'un enfocament específic en la legislació.

El conseller ha destacat que al PS “no ens agraden les formes” de la llei, ja que considera que un projecte que combina diversos temes importants no aconsegueix tractar adequadament cap d'ells. Ha reiterat la posició del seu partit, que havia defensat prèviament la necessitat d'una llei única i específica per a l'habitatge, tal com es va acordar durant el debat monogràfic sobre aquest tema.

"Pensem que aquesta Llei Òmnibus, malgrat que en algunes mesures puguem estar-hi d’acord perquè fa anys que els hi proposem amb una negativa constant de l'executiu, serà una llei plena de pegats que no ho acabarà d’arreglar", ha afirmat Baró.

El conseller socialdemòcrata ha afirmat que la Llei Òmnibus serà probablement una “llei plena de pegats” que no resoldrà de manera eficaç els problemes existents. Pere Baró ha indicat que les mesures previstes en el projecte podrien ser insuficients i que, quan sigui massa tard, el Govern es veurà obligat a desenvolupar una llei d'habitatge específica, tal com el seu partit havia proposat anteriorment.

Finalment, Baró ha manifestat el compromís del Partit Socialdemòcrata de treballar conjuntament amb Concòrdia i els comuns com ALV per elaborar una llei d'habitatge completa i efectiva, i portar-la al ple per a la seva discussió i aprovació: "Els vaig proposar a Concòrdia i als comuns que tenim en comú com ara ALV de treballar plegats una llei d’habitatge i portar-la al ple" assegura el conseller del PS.