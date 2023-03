Cabanes proposa dotar de més recursos els cossos de seguretat

Sant Julià de LòriaEl líder de Liberals, Josep Maria Cabanes, ha proposat aquest diumenge en el marc d'unes declaracions a la frontera hispanoandorrana el fet de dotar de més recursos els cossos de policia, els bombers i els carcellers. Així ho ha manifestat el candidat a cap de Govern, qui ha assenyalat que, actualment, s'aprecia certa pèrdua d'autoritat al país.

En aquest sentit, Cabanes exposat com a opció el fet que aquests col·lectius poguessin gaudir d'un estatus especial dins l'administració. "Són persones que cada dia surten al carrer i es poden jugar la vida. No és el mateix treballar a dins d'un despatx que estar a l'exterior apagant un incendi, detenint una persona o intervenint en una baralla" ha assegurat el número u de la llista nacional de Liberals. Cabanes, doncs -amb l'objectiu de recuperar al 100% la seguretat del Principat- ha proposat diferenciar els estatus que depenen del Ministeri d'Interior i dotar el col·lectiu de tot allò que els faci falta. "Com tots els ciutadans d'aquest país volem seguretat ciutadana i civil. Volem que els nostres infants puguin anar sols a l'escola i que el nostre jovent pugui sortir als vespres amb tranquil·litat" ha deixat clar. Per això, el liberal ha plantejat revisar i ajustar les graelles salarials.

Cabanes també ha reconegut que, per a la formació blava, el fet de mantenir el sistema de quotes al Principat és un tema cabdal. "Andorra és un país d'acollida. Sempre hem estat molt rigorosos i molt escrupolosos amb el fet que les famílies que vinguin a treballar puguin tirar el país endavant com tots els que hem nascut aquí" ha destacat el candidat a cap de Govern mentre afegia que aquestes persones "han de tenir una vida digna i tots els paràmetres que hem tingut en compte". A més, Cabanes ha insistit que Andorra és "un país petit amb unes capacitats limitades i no podem tenir un centre penitenciari amb 500 detinguts perquè no tenim espai ni pressupost per fer-ho".

Finalment, i amb relació a l'episodi protagonitzat pel fins ara vicepresident de l'executiva Sergi Alís, -en què demanava el vot per la llista del Partit Socialdemòcrata i Agrupament Encampadà a la territorial d'Encamp-, Cabanes ha assegurat que no hi ha cap fractura al partit. "Ell com a persona física pot fer allò que cregui i nosaltres seguirem amb la línia que ja vam marcar el seu dia" ha anunciat el líder de Liberals. "Estem en campana i tothom fa els seus comentaris i les seves interpretacions. I, en aquest cas, ni m'hi paro a pensar" ha afegit Cabanes mentre celebrava que, des de la formació blava, tothom està buscant vots i passant el missatge al poble. "N'estic molt orgullós" ha afirmat.