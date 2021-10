Calvó es cansa que li preguntin per la marihuana: “Implementar el cànnabis no és implementar pomes o mandarines”

Andorra la VellaLa ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, ha verbalitzat aquest dimecres el cansament que li genera la insistència amb la qual els periodistes li pregunten pel projecte de cultiu de plantes de cànnabis al país. Qüestionada durant la roda de premsa posterior al consell de ministres si durant la visita que ha realitzat al matí a la fira concurs del bestiar algun agricultor l’ha interpel·lat sobre aquest tema, la dirigent ha replicat que “no”, i ha afegit que “el sector agrícola no és tan impacient com vosaltres”, en al·lusió als periodistes. Calvó ha repetit que ja han rebut el primer informe requerit, que fa una primera avaluació, i que a partir d’ara s’ha de desenvolupar una tasca interdepartamental per posar damunt la taula els pros i contres d’aquest tipus de cultiu.

El portaveu de Govern, Èric Jover, ha afegit que “si obrim el cultiu de cànnabis s’ha de fer conjuntament amb tots els ministeris. Hi ha creada una comissió de secretaris d’estat que han estat treballant conjuntament, aquesta primera fase recull els neguits de tots els ministeris, però no hi ha dissensions dins el govern sinó que posem en comú els neguits. L’hem de lligar ben bé, per saber com i quines conseqüències té”.

“Implementar el cànnabis no és implementar pomes o mandarines. Ja us informarem quan sapiguem una mica més”, ha etzibat, per tancar, almenys fins a una propera compareixença, aquest tema.