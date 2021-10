Sense pressa però sense pausa en el projecte del cànnabis

Andorra la VellaEl ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat ja té sobre la taula l'informe encarregat a l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) per poder avaluar i definir un model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis medicinal al país. La titular de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha manifestat que aquest document té "molt contingut" i que des del ministeri es treballa "sense pausa, però amb temps perquè el projecte sigui sòlid i tingui continuïtat en el temps". En aquest sentit, ha afegit que es tracta d'una iniciativa complexa, ja que caldrà una modificació legislativa i també la coordinació de diferents ministeris.

"No és un projecte fàcil, és complex" ha remarcat Calvó, que ha recordat que caldrà modificar la normativa i també el Codi Penal i que a més hi ha "molts elements a treballar amb altres ministeris", ja que es tracta d'un projecte transversal. A més, s'haurà de complir també amb els requisits internacionals perquè ha recordat que és un producte que es considera també estupefaent i, per tant, la regulació d'aquest cultiu s'haurà de fer "molt bé" per evitar qualsevol problemàtica.

A més, tal com ha conclòs la ministra de Medi Ambient, el que es pretén és que un cop s'implementi aquesta iniciativa sigui "un projecte de futur".

Cal recordar que al mes de juny Andorra Recerca i Innovació i l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) van signar un acord per fer l'estudi sobre la viabilitat del cultiu del cànnabis medicinal. En el marc de l'acord s'establia que el treball s'allargaria uns quatre mesos i que havia d'incloure un projecte pilot que tingués en compte les accions per definir una estructura bàsica de producció d'extractes de cànnabis medicinal i l'estudi de la viabilitat del cultiu. També, un projecte per definir la infraestructura necessària i l'anàlisi dels possibles impactes positius que pugui tenir el cultiu d'aquesta planta en la diversificació agrària i econòmica del Principat, així com l'aparició de nous sectors econòmics. El conveni també incloïa dur a terme una proposta de posicionament en treballs de recerca.