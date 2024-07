Montaner insta la majoria a presentar la llei del cànnabis medicinal per evitar més detencions

Andorra la VellaCarine Montaner va explicar en una de les seves intervencions els efectes negatius de la llei actual sobre el cànnabis que no va contemplar l’existència del cànnabis medicinal en forma de flor com és el CBD. Una substància força normalitzada als països veïns on es pot adquirir a estancs i establiments, com també hi havia a Andorra.

Prèviament, Andorra Endavant va elaborar una proposició de llei i va denunciar el cas d’un jove en presó preventiva fa vuit mesos per la compra de CBD, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) no considerada com a substància estupefaent.

La proposició de llei de Montaner va ser rebutjada per l’executiu perquè segons el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, no s’ajustava a un tema tan tècnic ni contemplava les necessitats del sector agrari. A més a més, Casal va declarar a una roda posterior del Consell de Ministres que no es podia afirmar amb seguretat que les substàncies amb un contingut de menys de 0,3 de THC no fossin perjudicials per a la salut.

Declaracions que no van ser vistes amb bons ulls per Montaner perquè considera que “no hi ha substàncies amb un 0,0% de THC i que sigui cànnabis medicinal” i que està tergiversant el debat. Ahir al Consell General ambdós van poder apropar postures i és que Montaner espera la llei “amb impaciència“.