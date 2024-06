Casal afirma que la proposta de llei del CBD de Montaner no té en compte l'impacte dins del sector primari

Andorra la VellaGuillem Casal ha estat clar amb la posició del Govern respecte a la proposta de llei d’Andorra Endavant per regular el CBD perquè ho considera “perillós, frívol i que té d’alguna manera oportunisme polític“. Casal ha afegit que l’oportunisme polític és per fer política a partir del cas de l’home detingut. “Vist que actualment estem parlant del CBD per un cas en concret“.

Desvinculació amb el sector primari

“Té una certa desvinculació amb la realitat del sector primari, perquè el que no ens puguem plantejar és que el sector primari deixi de fer un cultiu per fer un cultiu de cànnabis i tot d’acord amb un article que diu ‘es permet el cultiu de cànnabis a Andorra’. He parlat molt amb el sector primari, se el que volen, se el que demanen i per això estem treballant conjuntament amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra per estructurar un vehicle on el sector primari pugui participar o es pugui nodrir d’aquesta indústria“.

El ministre d’Agricultura i Ramaderia veient el text li sembla que hi ha massa risc no només pel que suposa la regularització d’un sector tan tècnic com és el cànnabis terapèutic a més de les múltiples normatives internacionals que hi ha a veure “amb controls extremadament importants, d’importació d’aquesta matèria primera i exportació cap a empreses destinades en aquest ús medicinal i un control de traçabilitat des de l’entrada fins a la sortida de producte, aspecte que no contempla la proposta de llei“.

Una "indústria" a regular

Tot i això, Casal no tanca la porta en el futur a regular aquest sector, però fent participar en el sector primari, “hem de mantenir el nostre ecosistema natural”.

”Dic Indústria perquè el que no s’ha de traslladar és que els nostres pagesos deixaran de tenir altres cultius per cultivar cànnabis. Es tracta d’una indústria que volem regular, molt específica, dedicada al sector medicinal, per tant, amb uns controls extremadament importants”.

Casal ha explicat que la importància de no deixar el sector primari enrere és clau de cara a elaborar la llei “Ens hem fixat doncs tenir-la en la primera meitat del 2024 per quan elaborem el conjunt de llei que regula el cànnabis hi hagi aquesta part del vehicle, els garanteixo que no serà una llei de sis articles que reguli el sector” explica el ministre.