Montaner acusa Govern de rentar-se les mans en l'afer CBD

Andorra la VellaCarine Montaner ha respost a Govern, més concretament, a Guillem Casal per les seves declaracions en la roda de premsa posterior al consell de ministres en la qual ha titllat de “perillós, frívol i que té d’alguna manera oportunisme polític“ la proposta de llei d’Andorra Endavant per regular el cànnabis terapèutic.

“Que li diguin a la família de l’home que està a la presó si aquesta llei és oportunista o si la llei és necessària” ha afirmat la consellera a aquest diari qui va exposar que no hi ha cap canvi respecte a aquest buit legal que ha comportat l’empresonament preventiu d’un home epilèptic durant set mesos de presó.

A més, afirma que diversos ministeris haurien d’adaptar-se a aquest projecte de llei i a la regularització del sector que segons Andorra Endavant no ve d’ara.

"Es renten les mans, hi ha un noi a la presó des de fa vuit mesos per un producte que no és estupefaent a nivell internacional i de la UE" afegeix Montaner.

“Entenem que Govern no estigui content amb la llei perquè farem treballar a diversos ministeris i hauran de guanyar-se el sou“. En definitiva, Andorra Endavant lamenta que l’executiu no faci cap esforç per regular la situació al més aviat possible per evitar nous casos com la detenció de l’home per un CBD comprat a França.

El posicionament de l'executiu

El ministre d’Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha afirmat que veient el text de forma extraoficial li sembla que hi ha massa risc no només pel que suposa la regularització d’un sector tan tècnic com és el cànnabis terapèutic a més de les múltiples normatives internacionals que hi ha a veure “amb controls extremadament importants, d’importació d’aquesta matèria primera i exportació cap a empreses destinades en aquest ús medicinal i un control de traçabilitat des de l’entrada fins a la sortida de producte, aspecte que no contempla la proposta de llei“.

De fet, Casal ha explicat que la importància de no deixar el sector primari enrere és clau de cara a elaborar la llei “Ens hem fixat doncs tenir-la en la primera meitat del 2024 per quan elaborem el conjunt de llei que regula el cànnabis hi hagi aquesta part del vehicle, els garanteixo que no serà una llei de sis articles que reguli el sector” explica el ministre.

La proposta de llei presentada per Andorra Endavant inclou: la regularització de la importació de productes de CBD, un laboratori per verificar les substàncies i evitar el frau, el cultiu de CBD i la seva comercialització, el que significaria una legalització total del CBD. El cultiu estaria permès sota una certificació 'Cultiu CBD Andorra', utilitzant llavors certificades per la Unió Europea. També s'inclou la prohibició de la venda de plançons com una mesura per reforçar el control.