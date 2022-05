El català, clau per a inserir publicitat institucional als mitjans de comunicació

Andorra la VellaA proposta del grup parlamentari socialdemòcrata i una vegada introduïdes les esmenes presentades pels grups de la majoria (Demòcrates, Liberals i Ciutadans Compromesos), el Consell General ha acordat per assentiment una proposta que té com a voluntat protegir la pluralitat, objectivitat i veracitat en les informacions que publiquen els mitjans de comunicació del país, especialment després de l'informe de Reporters Sense Fronteres, que fa caure Andorra a la posició 53 pel que fa a la llibertat de premsa a nivell mundial.

La consellera general socialdemòcrata, Susanna Vela, ha assegurat que amb aquest acord "s'avançarà en la independència dels mitjans promovent la igualtat i la pluralitat", malgrat que "caldran més accions per a superar l'informe sobre la llibertat de premsa". Des del PS, a més, també s'ha exposat la necessitat d'establir un repartiment equitatiu de les insercions de publicitat institucional en tots els mitjans de comunicació, entenent que "la crisi -de la Covid- ha posat en perill la pervivència dels sistemes de comunicació". Per tant, "les entitats públiques hem de vetllar perquè continuïn treballant per a garantir el futur democràtic de la nostra societat", sempre que el català estigui representat al 100%.

Al seu torn, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Mònica Bonell, ha explicat les esmenes presentades per la majoria, que principalment fan referència a la incorporació del respecte per la llei de protecció de dades professionals i de transparència o en la necessitat d'utilitzar el llenguatge oficial en les publicacions per a proveir informació d'Andorra a la població de dins i fora del Principat.

Per contra, s'ha suprimit la petició de la creació d'un organisme independent que vetlli pels continguts i la publicitat que es publiqui en els mitjans tenint en compte dos factors: la contenció de la despesa i els actors reguladors homogenis a Europa dels quals es beneficiarà el Principat una vegada s'assoleixi l'acord d'associació. Així mateix, el text final també suprimeix l'encomana que el Govern treballi un projecte de llei perquè els poders públics promoguin accions amb la finalitat d'oferir informació veraç, plural i de qualitat, tenint en compte que es tracta d'una qüestió que ja queda representada a la Constitució.

L'acord final preveu, entre d'altres, quins són els requeriments que cal complir per tal que un mitjà pugui incloure publicitat institucional; encomanar al Govern un pla d'ajudes a les empreses de comunicació per tal de compensar la forta caiguda de la publicitat arran de la pandèmia; l'encomana a l'executiu d'impulsar campanyes d'estudi d'audiències; evitar l'intrusisme laboral, i vetllar perquè hi hagi un sistema de finançament transparent i plural.