Catalunya vol impulsar una prova pilot de vot exterior en línia

Andorra la VellaLa nova consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, Victòria Alsina, ha revelat en una entrevista a Exterior.cat que "volem posar en marxa el vot exterior en línia, i que es pugui implementar com més aviat millor en format pilot. És un compromís ferm en què hi treballem des del primer dia", ha afirmat. De tota manera, Alsina ha matisat que aquesta iniciativa només es pot tirar endavant en col·laboració amb les institucions d'àmbit espanyol, ja que l'executiu català no té competències sobre la qüestió. Així i tot, sí que ho poden promoure sense haver de modificar la llei electoral espanyola i sense tenir una llei electoral catalana pròpia. "La part tecnològica no és el problema, sinó que es tracta d’articular els permisos pertinents i tot el sistema de cens i tenir-ho endreçat. Dedicaré el temps, l’energia i faré els passos que facin falta", ha assegurat.

Cal recordar que el procediment de vot exterior per als residents catalans i espanyols a Andorra i la resta del món és força complicat, i aquesta complicació sovint resta participació en els diferents comicis que se celebren a l'estat veí, ja siguin generals o autonòmics. Així, el sistema de vot pregat és el principal escull, tot i que recentment el congrés espanyol va decidir posar en marxa la reforma de la llei electoral amb l'objectiu d'eliminar aquest tràmit previ. Tot i així, el sistema continuaria encara amb un procediment poc clar i massa farragós. Sens dubte, el procediment en línia facilitaria als residents la possibilitat de votar i probablement faria augmentar la participació. En les darreres eleccions al parlament de Catalunya, la sol·licitud de vot va baixar en relació a les eleccions del 2017, tot i que en aquest cas la cita electoral va coincidir amb la pandèmia de la Covid-19.