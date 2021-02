Llum verda al Congrés espanyol per eliminar el vot pregat

MadridEls residents catalans i espanyols que vulguin votar en el futur estan d'enhorabona, ja que els tràmits per poder exercir aquest dret es simplificaran. El ple del Congrés espanyol ha aprovat aquest dimarts per unanimitat, amb 343 vots a favor, la presa en consideració de la reforma de la llei electoral (LOREQ), per a la regulació de l'exercici del vot dels espanyols que viuen a l'estranger, que inicia així la seva tramitació parlamentària.

Aquesta iniciativa, impulsada pels grups parlamentaris socialista i d'Unides Podem, modifica l'article 75 per a, entre altres qüestions, suprimir el requisit que els espanyols residents a l'estranger hagin de sol·licitar o pregar el vot amb l'objectiu de "permetre que tots rebin la documentació en el seu domicili". A més, s'introdueix l'ús d'una papereta que podrà descarregar-se telemàticament per a "avançar els terminis d'enviament de la documentació electoral".

D'altra banda, el text amplia de tres a set dies els terminis per al dipòsit del vot en urna, i de tres a cinc dies els de l'obertura dels vots emesos des de l'estranger, retardant en el mateix interval el termini de l'escrutini general.

Finalment, el text manté el sistema d'identificació dels votants introduït en la reforma aprovada l'any 2011, ja que continuarà sent obligatori incloure en el sobre dirigit a la Junta Electoral corresponent, al costat del sobre de votació, una fotocòpia del passaport o del document nacional d'identitat expedits per les autoritats espanyoles o, en defecte d'això, el certificat d'inscripció de l'Oficina Consular al país de residència.

Una vegada superat aquest primer examen parlamentari, la mesa de la cambra acordarà l'enviament a la comissió competent i l'obertura del corresponent termini de presentació d'esmenes, de quinze dies prorrogables. Segons l'article 126.5 del reglament del Congrés, podran presentar-se esmenes a la totalitat de text alternatiu o esmenes a l'articulat. En cas de presentar-se esmenes a la totalitat, el text haurà de superar el debat de totalitat al ple. Posteriorment, la iniciativa continuarà la seva tramitació en comissió.