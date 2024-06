Cerni Escalé: "Ens hem empobrit per permetre el marge de benefici més elevat d'alguns propietaris"

Andorra la VellaCerni Escalé ha comparegut durant el debat d'orientació política al Consell General on ha carregat i criticat la situació socioeconòmica que els hi toca viure molts andorrans i residents, tractant de viure amb un salari entre 1.600 i 1.700 euros, quan hi ha un preu del lloguer similar al preu d'un salari.

El conseller a més s'ha referit al fet que cada vegada hi ha més matriculacions de vehicles de luxe, fet que critica per l'augment de la bretxa de classes al país.

"S'ha espatllat l'ascensor social"

Des de Concòrdia s'ha assenyalat la construcció de complexos de luxe a Encamp com un senyal del qual des de la formació de l'oposició no s'hauria de fer. Referint-se al mercat de l'habitatge i amb l'especulació com a un dels principals problemes de l'habitatge "Ens hem empobrit per permetre el marge de benefici més elevat d'alguns propietaris, això és així".

Escalé ha criticat l'acció de Govern amb relació de diferents projectes urbanístics de l'executiu, "Aquestes obres esborren boscos, rierols i normalment aquests habitatges són dirigits per a gent que no és del país" ha declarat el conseller.

"Una petita col·lecció de tragèdies urbanístiques del nostre país, estem perdent la terra i amb això una part de la nostra manera de viure i també del nostre poble" afegeix.

Les tres mesures de Concòrdia

En primer lloc una suspensió "valenta" de nous projectes, en segon lloc, la posada en comú dels estudis de capacitat de càrrega la qual ha criticat que els comuns no hagin pogut tenir més participació. En tercer lloc, Escalé considera imprescindible una revisió profunda de la llei del sou.

Andorra no decidirà a la UE

Pel que fa a l'acord amb la Unió Europea, Escalé ha comparat la seva entrada com si fos un tercer copríncep, advertint dels perills que això podria comportar, especialment tenint en compte els darrers resultats electorals a les europees. Ha qualificat el projecte com a liberal i ha expressat preocupació sobre les seves implicacions per Andorra.

“Ens deixa indefensos davant de les majories canviants de Brussel·les. Amb la possibilitat de fer suggeriments i propostes, però sense un seient a la taula a l’hora de decidir sobre les normes que haurem d’aplicar”