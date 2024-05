A Concòrdia preocupa que l'entrada d'empreses europees "destrueixi una part important del nostre teixit econòmic"

Andorra la VellaEl cap de l'oposició al Consell General, Cerni Escalé, ha retret a Govern la gestió i les implicacions de l'Acord d'Associació amb la Unió Europea. Concòrdia ha expressat la seva preocupació per la capacitat del país per adaptar-se a les noves directives i el risc d'un impacte potencialment negatiu en l'economia andorrana.

Inquietud sobre l'entrada d'empreses europees

"Hem estat incomplint l'Acord Monetari durant els darrers dos anys per falta de capacitat a l'hora de transposar una directiva", ha declarat a aquest mitjà Cerni Escalé, subratllant la dificultat que ja enfronta Andorra amb les actuals obligacions europees.

"En canvi, el Govern proposa en l'Acord d'Associació que transposem centenars de directives. Ens preocupa l'impacte que un canvi tan gran i tan ràpid pot provocar sobre la nostra economia", Concòrdia ja va dir que es manté en un "no caut" arran la publicació del text de l'Acord en anglès.

De fet, el conseller ha expressat la seva inquietud sobre l'entrada d'empreses europees que puguin donar servei a Andorra sense estar-hi radicades, la qual cosa podria "destruir una part important del nostre teixit econòmic".

A més, ha destacat la preocupació que "una institució no andorrana sigui la que passi a prendre les decisions de mercat, amb molt poca capacitat d'influència per part andorrana."

Al Consell General

A la sessió d'aquest passat dilluns, en resposta a Ramon Llados, ministre de Finances, Escalé va puntualitzar:

"Vull parlar amb el ministre entre la diferència entre l'acord monetari i l'acord d'associació respecte a la veu i al vot. Seguirem sense tenir vot en el cas de l'acord d'associació i la veu serà exempta en el moment de conformació de les voluntats inicials, però no tindrem veu ni al Parlament Europeu, ni a la Comissió Europea, ni al Consell de la Unió Europea, per tant, a les institucions on es prenen les decisions continuarem sense tenir veu ni vot."

Finalment, Escalé ha afegit: "No és això una condició suficient per dir que no a l'Acord d'Associació, però sí que hem de tenir en compte que és un dels elements negatius de l'Acord d'Associació i és que les nostres normes passaran a ser fetes fora del nostre país i per institucions que no són les nostres".

Moment de la declaració minut 42:55