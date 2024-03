Escalé alerta de la falta de sobirania per controlar la inversió estrangera en l'Acord

Andorra la VellaEl líder de l’oposició, Cerni Escalé, del partit Concòrdia, ha comparegut durant la sessió informativa sobre l’Acord d’Associació d’Andorra amb la Unió Europea. Malgrat haver mostrat oposició a aquest acord en el passat, Escalé ha expressat la seva opinió actual, afirmant que “Comencem un procés que requereix per sobre dels partits, tranquil·litat, ponderació i sobretot honestedat”. A més, ha destacat que els esforços per a les negociacions de l’acord d’associació són “esforços d’estat” i no es limiten únicament al referèndum.

Des del punt de vista d’Escalé, l’acord sembla posar restriccions significatives a la capacitat d’Andorra per regular el flux de capital extern al país. “L’acord només permet limitar l’entrada de capital estranger en situacions extraordinàries”, ha explicat el líder de l’oposició. Aquesta limitació és percebuda com una amenaça a la sobirania financera i econòmica del Principat, generant preocupació entre els membres de Concòrdia. Aquest fet afectaria directament al preu de l’habitatge i, per tant, només en situacions extraordinàries es podria limitar la inversió estrangera.

El líder de Concòrdia ha subratllat la identitat europea d’Andorra, assenyalant que el país comparteix valors democràtics i tradicions europees. Ha afegit que és important una major convergència amb les institucions de la Unió Europea, però ha instat a assegurar que aquesta convergència respecti al màxim els interessos d’Andorra com a país.

"Andorra és Europa"

“Andorra és europea, som europeus, de llengua de tradicions, som europeus també de valors democràtics, Andorra és Europa i Europa també és una mica Andorra i en aquesta clau és important i positiu que hi hagi una major convergència amb les institucions de la Unió Europea, el que hem d’estudiar és que aquesta convergència sigui respectant al màxim Andorra com a país, i sigui de forma, doncs, favorable als interessos andorrans”, va afegir Escalé. Finalment, ha criticat la manca d’informació sobre l’acord tant dins com fora del Consell, i ha expressat preocupació pel posicionament favorable de Govern sense tenir el text tancat.