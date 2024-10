Bartumeu adverteix que la llei òmnibus generarà demandes contra l'Executiu

Andorra la VellaEn una entrevista recent amb Gabriel Fernández a l'Avui Serà un Bon Dia d'Andorra Televisió, l'excap de Govern i observador de l'acord amb la Unió Europea, Jaume Bartumeu, ha expressat la seva preocupació per la llei òmnibus que ha estat objecte de controvèrsia entre el sector empresarial i el Govern.

Bartumeu ha assenyalat que una gran part del sector empresarial s'ha posicionat en contra de les mesures proposades, la qual cosa indica una falta de suport i un possible desacord amb les polítiques actuals del Govern. En particular, ha criticat la idea de la cessió temporal de pisos per a lloguer, advertint que si aquesta proposta avança, es podrien generar moltes demandes dels propietaris contra l'Executiu.

Possibles conseqüències legals

L'ex cap de Govern ha subratllat que les demandes podrien ser guanyades pels propietaris, la qual cosa posaria el Govern en una situació legal complicada. Bartumeu ha avançat la possibilitat que l'Executiu necessiti un pressupost extraordinari per fer front als honoraris d'advocat que derivarien dels plets que, segons ell, “li cauran al damunt”. Aquesta advertència ha estat comunicada anteriorment a Conxita Marsol, ressaltant la seva preocupació per les repercussions que podrien tenir les mesures proposades.

Acord amb la UE

Durant l'entrevista, Bartumeu també ha abordat altres temes relacionats amb l'Acord amb la UE, destacant la importància d'una gestió adequada per evitar que les tensions amb el sector empresarial s'intensifiquin. Les seves reflexions sobre la llei òmnibus i la gestió del sector de l'habitatge a Andorra posen de manifest la complexitat de la situació actual i les seves implicacions per al futur del Principat.

Amb la seva crida a la reflexió sobre les conseqüències legals i econòmiques d'aquestes mesures, Bartumeu sembla desitjar un diàleg més constructiu entre el Govern i el sector empresarial per evitar un conflicte que podria perjudicar les dues parts.