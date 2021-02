El comú d'Encamp vol un 'stop lab' al Pas

Andorra la VellaEl comú d'Encamp ha demanat al ministeri de Salut que s'instal·li un 'stop lab' al Pas de la Casa per a la realització de proves als turistes francesos i, de manera paral·lela a aquesta demanda, s'ha treballat en el marc del Consell Econòmic i Social per posar sobre la taula la possibilitat que la corporació comunal subvencioni la meitat de la prova a les persones que pernoctin al poble encampadà. Així ho han explicats els cònsols Laura Mas i Joan-Miquel Rascagnères després de la sessió de consell de comú de les talles que s'ha celebrat aquest dilluns i que ha servit per aprovar el nomenament de Ricard Gonzalbo com a director del departament de Turisme, una proposta que ha comptat amb el vot a favor de la majoria i de la consellera d'Agrupament Encampadà, Esther Vidal, i l'abstenció dels consellers del PS, David Rios i Enric Riba, que han justificat aquest posicionament perquè no han pogut participar en el procés de selecció.

Mas i Rascagnères han explicat que tan bon punt des de França es van anunciar les noves mesures que afecten la mobilitat es va començar a treballar “en un pla per preservar les reserves” que hi ha al poble encampadà per a aquest mes de febrer, més de 400 de persones que venen a passar “set dies”, tal com ha detallat el cònsol menor. Per aquest motiu es van iniciar els contactes amb els hotelers i les empreses d’allotjaments turístics per dur a terme accions que anessin encaminades a assegurar aquesta arribada de visitants. De manera paral·lela a aquestes negociacions amb els empresaris del poble, des del comú també han fet una petició al ministeri de Salut perquè el Pas de la Casa pugui comptar amb un ‘stop lab’ on dur a terme les proves.

Mas ha destacat que aquestes propostes que treballa el comú estan pensades per a visitants que s’estan més de 48 hores al Pas de la Casa, tenint en compte el temps que tarden en tenir-se els resultats de la TMA. I pel que fa al pagament de la subvenció, ha destacat que s’articularia a través del Consell Econòmic i Social, i que fins i tot hi ha sobre la taula que els mateixos hotelers puguin fer la reserva per a la TMA per als seus clients. Rios ha posat en relleu que cal tenir en compte que França ha permès la mobilitat “amb determinades condicions” i que, per tant, cal “ser curosos” a l’hora de prendre certes decisions ja que podrien ser vistes per l’estat veí com una mesura contraproduent al que s’ha dictat. Així, ha destacat que els països veïns estan permetent una certa mobilitat i que cal “no passar la línia” i que fos contraproduent per a una certa arribada de visitants que es pot donar ara com ara.

Nou director de Turisme

Rios i els cònsols han fet aquestes declaracions després de la celebració del consell de les talles en què s’ha pres la decisió de nomenar Ricard Gonzalbo com a director de turisme. Rios ha destacat que normalment s’abstenen ja que no poden participar “en la tria d’aquests llocs de treball” i no coneixen els altres candidats, i ha afegit que no té sentit “votar a favor però tampoc en contra” i que, per tant, es fa confiança que la tria ha estat ben feta i s’opta per l’abstenció. També ha lamentat que ja es va nomenar una persona per a aquest càrrec i “es va desdir”, tot i que ha afegit que s’entén que en qüestions de recursos humans “no sempre està tot controlat”. Al seu torn, Vidal ha destacat que “com més aviat s’incorpori, millor” per començar a treballar.

Mas també ha volgut anunciar que finalment el ball de l’Ossa es podrà celebrar dilluns en el marc de l’agenda del Carnaval encampadà, tot i que en un primer moment s’havia decidit no fer-lo. El públic haurà d’estar assegut i caldrà un tiquet previ; l’aforament estarà limitat i es garantirà el distanciament, tal com ha manifestat Mas. A més, hi haurà tres entrades i tres sortides per facilitar els recorreguts dels assistents.

Un cop s’ha celebrat la sessió de consell de comú amb els punts abans esmentats ha tingut lloc els tradicionals arrendaments dels cortons, que han tingut els mateixos preus de sortida que altres anys.