L'obligació de presentar una PCR negativa per accedir a França sentencia el Pas de la Casa

Andorra la VellaEl Pas de la Casa ha estat l'única localitat andorrana que ha tingut una mínima expressió de recuperació econòmica durant les darreres setmanes, però sembla que això s'acaba. Durant aquest passat cap de setmana, la visita de turistes francesos ha inundat la vila, que juntament amb els gruixos de neu registrats, han provocat cues quilomètriques tant per entrar com per sortir del Pas.

Precisament, el president de l'associació de comerciants d'Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié, ha manifestat que, davant de la "por" a un nou confinament a l'estat francès, els seus ciutadans han aprofitat les possibles últimes hores de llibertat per adquirir totes les reserves necessàries de cara a les setmanes vinents. A més, ha denunciat que "la duana no ens ha ajudat gaire" amb els controls, i aquest fet, ha provocat durant dissabte i diumenge retencions que s'han allargat fins a tres hores.

Amb l'anunci per part de França de presentar obligatòriament una prova PCR negativa quan es viatgi al país, Carrié ha confessat que "ara estem a l'espera de saber exactament si per entrar a Andorra també s'obligarà a presentar un test negatiu", i també ha manifestat que els comerciants resten a l'espera de conèixer si s'assimilarà el Principat a algun departament de França, tal com ja va succeir al darrer confinament. Tot i això, cal assenyalar que el Govern va informar aquest diumenge que està permesa la mobilitat a Occitània des d'Andorra sense haver de presentar una prova PCR sempre que sigui per motius justificats.

Malgrat que s'ha viscut certa reactivació econòmica, Carrié ha indicat que els comerços que no estan relacionats amb el món de la neu han patit una davallada en els ingressos d'entre el 50 i el 60%. Els supermercats registren una caiguda aproximada del 40%. Tot i la pèrdua d'ingressos, els propietaris d'aquests locals es troben en una millor situació que aquells que tenen negocis lligats a la neu, com ara els hotels, agències immobiliàries o botigues de lloguer de material d'esquí. En aquests casos, la situació continua sent "catastròfica" i amb un tancament que frega el 100% dels negocis.