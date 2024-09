Concòrdia aposta per una "reforma ambiciosa" de la Llei Òmnibus via esmenes

Andorra la VellaConcòrdia no presentarà un text alternatiu a la coneguda Llei Omnibus en matèria d'habitatge perquè el grup majoritari de l'oposició considera que tot i que s'han d'aprofundir i esmenar diversos articles, hi ha punts en els quals estan d'acord amb la proposta de la majoria.

Segons el conseller de Concòrdia, Pol Bartolomé, "quan es va presentar el projecte de llei, era insostenible, hi havia moltes reivindicacions que també eren nostres, el fet que les mesures encara no s’hagin implementat, anunciades des de fa temps, això obre la porta als especuladors i amb això vam ser més crítics que la majoria parlamentària, perquè enteníem que un text d'aquesta magnitud havia d'aprovar-se aviat al Consell General".

"Passat aquest punt reconeixem que el text va en una direcció més o menys encertada, ja que hi ha reivindicacions que nosaltres hem pregonat des de fa molt com la limitació en les inversions estrangeres immobiliàries, encara que el text malgrat va en una direcció propera a la nostra contínua molt lluny de les nostres reivindicacions" ha afegit Bartolomé.

El conseller explica quins són els motius pels quals no es presentarà l'esmena de la totalitat "entre fer un text alternatiu, amb una esmena de la totalitat, amb el procés i permetent que els especuladors tinguessin més temps per limitar les seves inversions o, en canvi, reconèixer el text que va en una bona direcció, però nosaltres creiem que hi ha aspectes que no són convenients i farem nombroses esmenes".

El que volíem era evitar a tota costa que els especuladors poguessin tenir temps per això vam descartar un procés tan feixuc com el del text alternatiu ”

Un text prou aprofitable per Concòrdia

Bartolomé afirma que Concòrdia ja havia fet propostes al Consell General que coincideixen amb el text presentat per l'executiu "la mesura de la llei Òmnibus de revocar les llicències turístiques nosaltres la vam fer en el marc de la comissió en matèria d'habitatge i la veiem encertada, en quant la cessió dels pisos buits entenem que en una situació de greu crisi social com la que hi ha a Andorra actualment en matèria d'habitatge s'han d'activar totes les palanques que tinguem a la nostra disposició i una és aquesta, no ens podem permetre el luxe de tenir els pisos buits a Andorra".

Cerni Escalé també ha emès declaracions sobre aquesta qüestió en la mateixa línia que Bartolomé sobre les mesures del projecte de llei d'habitatge i creixement sostenible "Unes són bones i altres són dolentes, pel que ens centrem en aquelles que poden funcionar i acabar de construir un text que sigui de qualitat, el que farem és una reforma molt àmplia i molt ambiciosa de la llei via esmenes, per responsabilitat i per no prorrogar els terminis de l'aprovació de la llei".