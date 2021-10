Andorra la VellaLa cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, entra a l'executiva de Demòcrates com a vicepresidenta segona després d'haver aprovat per unanimitat el canvi per Cristina Serra, qui fins ara ostentava el càrrec i marxa per motius personals, durant la celebració del sisè congrés ordinari de la formació. Segons informen des del partit, tant el secretari General, Jaume Serra, com el president de DA i cap de Govern, Xavier Espot, han valorat molt positivament el canvi, per l'experiència i qualitat humana que aportarà la cònsol de la capital, i perquè permet al partit "tenir una representació altíssima en l'àmbit institucional", ha valorat Serra.

Espot ha puntualitzat que la incorporació de Marsol a l'executiva permet tenir les tres potes en els càrrecs "més honorífics del partit": la síndica general Roser Suñé (vicepresidenta primera), la cònsol més veterana (vicepresidenta segona) i el cap de Govern (president). I ha indicat que "exemplifica molt bé el que és Demòcrates, un projecte comú nacional que compartim entre tots, però que també creu en la riquesa parroquial i territorial del país".

La jornada, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí a Escaldes, ha aplegat un centenar de persones en un acte on s'ha mostrat de manera contundent la clara implicació de la militància taronja i "que som el partit més sòlid del nostre país", tal com a mencionat Espot. El Congrés ha debatut set ponències que "volen donar resposta a les necessitats immediates de la nostra ciutadania" i que mostren "el treball rigorós fet tots aquests mesos per la nostra militància". Un treball que "esperona el Govern i el Grup Parlamentari Demòcrata a aprofundir, perfeccionar i millorar la nostra acció política".

Així doncs, des de DA manifesten que durant la trobada s'han aprovat propostes de resolució relacionades amb la salut mental (actualitzar els programes vigents i adaptar-los a la situació post Covid, reforçar els programes de prevenció); amb la dinamització de l'economia (definir un pla estratègic més enllà de l'H23, ajuts a l'empresa per exportar serveis); amb la Proposta d'acord de joventut (fer un seguiment semestral per part de tots els participants de DA sobre la consecució de les directrius de l'acord); amb el foment del català (adaptar els horaris de les classes oficials als horaris comercials, reforçar el compliment de la legislació sobre el seu ús); amb la sostenibilitat de les pensions (treballar per assolir un pacte d'Estat entre totes les forces); amb les ajudes socials (adaptar-les a les necessitats actuals, més coordinació entre les administracions per evitar duplicitats i més efectius a Serveis Socials); i amb la diversificació econòmica (millorar el seguiment de la inversió estrangera i incentivar la creació de talent).

Per cloure afirmen que la valoració que es fa del congrés és altament positiva perquè mostra l'actitud activa de la militància a participar i construir en benefici d'Andorra. També mostra que "la riquesa de DA és la seva diversitat, de gènere, d'edat, parroquial, fins i tot de pensament", ha defensat Serra, aspecte que permet assolir l'equilibri en la consecució de les millors polítiques per a la ciutadania.