La decisió sobre l'obertura de pistes a esquiadors de fora es prendrà aquest dimarts

Escaldes-EngordanyEl cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que aquest dimarts s'hauria d'estar en disposició de "consensuar" entre el Govern i les estacions d'esquí si es manté "l'statu quo'" actual o bé si s'obre "una mica més la porta" a què altres persones que no són residents puguin esquiar.

En aquest sentit, el cap de Govern ha manifestat que s'ha d'acabar de valorar amb els camps de neu aquesta possibilitat d'obrir i ha afegit que es tracta d'una decisió que no pot ser "unilateral ni capriciosa" per part del Govern sinó que del que es tractarà és de "posar en una balança els punts positius i els negatius", tenint en compte que a Espanya la mobilitat està molt limitada i es redueix a les comunitats autònomes que no estan confinades perimetralment i en el cas de França "hi ha alguns moviments possibles" i no es vol, en cap cas, que la decisió que es pugui prendre pugui ser perjudicial. És per això, ha afegit, que fa dies que es fan les valoracions oportunes i ha destacat que s'estan mantenint els contactes diplomàtics escaients i també les negociacions internes perquè aquest dimarts sigui possible posar sobre la taula una línia a seguir.

Els posicionaments de França i Espanya, ha remarcat Espot, són "significatius" en aquesta presa de decisió, però ha recordat que finalment serà Andorra la que haurà de decidir i que el que es vol és que el que es decideixi sigui "el millor per a l'interès general del país i no només per a un sector concret".

Sobre el fet de si seria, per tant, possible que les estacions poguessin obrir portes ja aquesta setmana a esquiadors de fora, Espot ha destacat que en cas que aquesta fos la decisió final també caldria avaluar les "possibilitats" que tindrien els camps de neu d'obrir de manera immediata o no.