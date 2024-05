“Defensem l’andorranitat i Andorra, terra del meu avi”

Andorra la VellaCarine Montaner ha respost a les acusacions de ser un partit profrancès a les xarxes socials per votar en contra de la nova llei del català. “Dir que Andorra Endavant és un partit profrancès per l’accent de la seva líder, sona a glotofòbia (riure)”

En una declaració a aquest diari, Montaner ha afirmat que "l’andorranitat no és el catalanisme". La consellera general ha afegit que "Nosaltres defensem l’andorranitat i la llengua andorrana i creiem que calia proporcionar les eines per parlar català a les persones que treballen de cara al públic i, per la resta, llibertat". La presidenta d'Andorra Endavant també ha expressat el seu lament per la discriminació lingüística i la glotofòbia (fòbia als accents), afirmant que "a Andorra Endavant no tenim la pell fina acceptem les crítiques constructives i opinions divergents i passem dels atacs i no cedim a les pressions, assetjaments i amenaces. Ho hem demostrat durant tota la nostra trajectòria com a partit" assenyala la líder d'AE.

Montaner ha assenyalat que "molts andorrans de tota la vida no reconeixen Andorra, i molts immigrants que han passat la meitat de la seva vida a Andorra no reconeixen el país tampoc". A més, recorda que Andorra Endavant representa "la realitat d'Andorra amb andorrans de tota la vida, amb persones andorranes de tots els orígens, fills d'immigrants, espanyols, portuguesos francesos i altres".

La posició del grup parlamentari en contra de les noves mesures del català, principalment per les "sancions massa altes", ha rebut crítiques per part de diversos usuaris catalanoparlants. La llei busca garantir el català en l'àmbit públic i un coneixement bàsic per renovar la residència.

Montaner no s'ha posicionat a favor de dues mesures en concret. En primer lloc, ha expressat que aquestes mesures no s’adapten a la realitat d'una Andorra multicultural, amb més de 100 nacionalitats diferents, i poden ocasionar problemes amb altres països. En segon lloc, ha criticat la quantia de les sancions de 60.000 euros per als establiments reincidentment sancionats per una inspecció en un període de tres anys.