(VÍDEO) | S'aprova la nova Llei del Català

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha deixat un moment històric al Consell General on ha fet una exposició del que significa aquesta nova llei de llengua pròpia. La ministra ha fet menció als símbols nacionals que configuren la identitat andorrana i sobretot un dels símbols més importants. El català.

Fent menció a la cita Antoni Fité que diu que "un andorrà sempre ha de deixar rastre de la llengua de la nació", i al discurs a les nacions unides del 1993 d'Òscar Riba, Bonell ha reivindicat la llengua i afirma que la llei actual no preveia la digitalització.

Una iniciativa que ha fomentat el català

"S'han triplicat les persones que aprenen el català d'ençà que es va impulsar aquest projecte de llei". Així ho ha afirmat la ministra que ha explicat que ja 300 persones aprenent virtualment el català, i més de 570 persones presencialment des que es va preveure aquest projecte de llei.

Bonell es va mostrar satisfeta fa unes setmanes pel consens aconseguit en relació amb la normativa, destacant l'establiment de l'any 2029 com a termini límit per al requisit del català per renovar qualsevol permís de residència.

La votació

Només el grup parlamentari Andorra Endavant ha votat en contra de la nova llei, Montaner va declarar a aquest diari que no estarien d'acord amb les multes de 60.000 euros, ja que opina que les sancions són massa elevades i que Andorra és un país acollidor on la diversitat també és un valor del principat. Sense cap abstenció s'ha aprovat amb un 25-3, amb el suport de Concòrdia, el PS, Pintos i els grups de la majoria.

La importància de l'administració pública

Bonell ha fet èmfasis en el fet que la responsabilitat de les administracions públiques és un factor clau per preservar aquest important símbol al futur. A més, la ministra ha afirmat que el català ha de ser la llengua de "tots els sectors", sobre tot el públic, a més l'acreditació d'un nivell mínim busca una millor integració per part de tots. De fet, el llenguatge de signes també quedarà protegit per aquesta llei. Finalment, la ministra ha volgut reafirmar que la llengua no s'ha de veure com una barrera sinó com una oportunitat de fer una societat més integradora.

