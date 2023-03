Demòcrates proposa un pacte d’estat el més ampli possible sobre salut

Andorra la Vella"Articular un pacte d'estat en què estiguin representats tots els actors del sector sanitari" per poder "fer un balanç, un diagnòstic de quin és l'estat de la situació de la sanitat al nostre país, de la reforma sanitària" del que ha funcionat i del que no per proposar-hi solucions. Aquesta és la proposta de Demòcrates i que ha exposat el candidat a cap de Govern, Xavier Espot, que ha afirmat que calen "solucions concretes, dialogades i concertades amb tots i cadascun dels sectors implicats".

I davant aquest "gran repte" que és "mantenir aquest sistema de sanitat pública d'excel·lència" Espot creu que cal que es nomeni "un ministre de salut que sigui capaç de pilotar" el procés del pacte d'estat i també ha promès que si ell és reelegit cap de Govern també s'implicarà en el procés de millora.

Espot ha defensat la feina feta aquesta legislatura en què s'ha plasmat el pla estratègic de salut mental, en què s'ha arribat a un acord perquè els psicòlegs entrin a la cartera de serveis o perquè es construeixi el centre residencial d'educació intensiva. En aquest sentit, ha destacat que s'ha creat "una xarxa" per atendre els pacients amb problemes de salut mental que ara cal anar perfeccionant i també ha manifestat que caldrà ampliar l'hospital, en la parcel·la annexa a l'actual infraestructura sanitària. Qüestionat sobre el procés que s'està duent a terme a Espanya per investigar irregularitats durant la pandèmia i en el qual l'actual cap de salut mental, Carlos Mur, està cridat com a testimoni, Espot ha destacat que no hi ha "cap motiu per posar en entredit la seva honorabilitat" i ha assegurat que està fent "una bona feina".

"La salut pública és un gran repte que tenim plantejat i un gran avantatge competiu que tenim com a país tant per atreure residents i empreses de fora com per donar bon servei i garantir la qualitat de vida als nostres ciutadans", ha defensat el candidat demòcrata.

Quant a les crítiques que ha rebut l'acord amb els psicòlegs i que consideren insuficients les deu sessions incloses, ha manifestat que hi ha països en què aquests serveis no estan sufragats per la sanitat pública i ha reivindicat que s'ha fet un "pas endavant espectacular; ha estat una negociació molt difícil, molt àrdua i al final crec que del que teníem al que tenim és un pas endavant qualitatiu i quantitatiu enorme, sobretot per les persones i les famílies amb menys recursos".

Sobre els serveis que s'encabiran en la futura ampliació de l'hospital, Espot ha manifestat que n'hi ha que actualment estan "molt tensats" com el laboratori i d'altres que han quedat "molt petits i no són dignes ni estan a l'alçada de les necessitats assistencials".

A l'últim, el cap de Govern en funcions ha manifestat que "està valorant" manifestar-se públicament i fins i tot emprendre accions judicials amb relació a un pamflet on es posen de relleu suposades actuacions controvertides. Espot ha manifestat que té "la consciència molt tranquil·la" perquè la justícia ja ha "clarificat" les acusacions que hi havia contra ell. I ha lamentat que "per haver pres decisions valentes en benefici de l'interès general hagi de ser sotmès a escarni públic, a difamacions, injúries que afecten també la meva família" i ha fet una crida a "una reflexió sobre cap a on anem". També ha assegurat que els ciutadans sabran veure qui hi ha darrere la publicació i que aquells que l'han fet o promogut "en recolliran els fruits per l'efecte 'bumerang'".